El juez Raúl Justiniano dictó ayer 30 meses de prisión preventiva contra la empresaria Sada Goray, sindicada de pagar millonarias coimas para que su empresa Markagroup ganara contratos durante el gobierno de Pedro Castillo, y contra el periodista Mauricio Fernandini, quien operó como intermediario de los sobornos.

De esta manera, Justiniano acogió parcialmente el pedido del fiscal Freddy Niño, quien advirtió que ambos investigados podrían fugar del país u obstruir las investigaciones si permanecían en libertad.

Respecto a Goray, el magistrado sostuvo que la trujillana podría influir en otros investigados para variar sus testimonios, como ya lo demostró con los exdirectores del Fondo Mivivienda (FMV) Pedro Arroyo y Roger Gavidia.

Advirtió que no tiene arraigo familiar ya que ha quedado establecido que ha tramitado (recién) hace unas semanas la matrícula escolar de sus menores hijos para el próximo año.

“Eso quiere decir que no vivían aquí (en Perú)”, concluyó el juez.

Agregó, en esa línea, que Goray Chong tiene viviendas en Estados Unidos, República Dominicana y en Perú, y que esa situación no esclarece cuál es su residencia real.

Asimismo, indicó que la investigada ha informado que no trabaja más en Markagroup; no obstante, no ha esclarecido cuál es su actividad laboral actualmente.

“Por lo tanto, la investigada no tiene arraigo domiciliario ni de negocios y podría influenciar en sus coinvestigados”, determinó.

Sada Goray durante la audiencia del jueves. A la investigada se le vio con un rosario en la mano y consultando frecuentemente a sus abogados. Foto: Poder Judicial

De acuerdo al fiscal Niño, Goray entregó S/5.4 millones a Salatiel Marrufo, exjefe del Gabinete de Asesores de Vivienda, a cambio de que su compañía se adjudique proyectos inmobiliarios en el sector.

El dinero le sirvió a la empresaria para designar a Arroyo, Gavidia —a quienes también se les dictó prisión preventiva— y Gonzalo Arrieta en el directorio del FMV y así garantizar sus contratos.

Arrieta se convirtió en colaborador eficaz. Compartió los chats de WhatsApp que intercambió con Goray y el exesposo de esta, el prófugo Luis Mesones, en donde ambos lo presionaban para aprobar los proyectos que requería la inmobiliaria.

Inició el delito

En relación con Mauricio Fernandini, el juez Justiniano fue contundente al indicar que el comunicador fue quien “inició los hechos delictivos” porque se encargó de contactar, en agosto de 2021, al entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, para así favorecer a Sada Goray con contratos.

Describió, seguidamente, que tras la comunicación con Alvarado, Fernandini se reunió con Salatiel Marrufo y fue con este con quien se prosiguió la repartición ilegal de proyectos en favor de Markagroup.

También desacreditó los argumentos que Fernandini brindó para permanecer libre. El exconductor radial alegó que estaba a cargo de los cuidados de su hermana que padece de problemas de salud.

“Si la hermana no puede disponer de los bienes porque tiene trastorno bipolar y depende de terceros ¿por qué el investigado le dio poderes para que administre sus bienes?”, cuestionó.

“El investigado se ha desprendido de sus bienes y con ello ha configurado el peligro de obstaculización”, especificó el juez Justiniano.

Se alertó que Fernandini no cuenta con arraigo domiciliario de calidad porque usó su departamento como punto de encuentro para entregar a Marrufo, y en once armadas, las millonarias coimas que Goray enviaba.

Tampoco justificó un arraigo laboral, ya que no reportó que tenga un trabajo en la actualidad.

Debido a este comportamiento, el titular del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Especializada de Justicia sostuvo que el periodista puede “ocultar y falsificar elementos de prueba”.

Con la decisión judicial, ahora el INPE debe decidir en qué penal serán recluidos los investigados.