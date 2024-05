“Me llamó vía WhatsApp y me dijoMateo Castañeda, abogado de Dina Boluarte, sería “brazo legal” de presunta organización criminal quería reunirse conmigo para conversar sobre unos casos que está patrocinando”, comenzó relatando el exagente del Equipo Especial Walter Lozano, según un reportaje de Cuarto poder.

Y es que el coronel Lozano narró cómo su viejo amigo abogado lo puso en contacto con el letrado de la presidenta Dina Boluarte, Mateo Castañeda. Él quería tener un encuentro con el agente policial —también conocido como Bica— para ver el caso de investigación que se le seguía nada más y nada menos que al hermanísimo de la mandataria, Nicanor Boluarte, por el uso de prefectos para inscribir su partido.

El interés por contactar a Lozano se dio porque, cuando fue jefe de la Dirección Antidrogas de la PNP, lo convocaron (en julio de 2022) para formar parte del grupo de policías que apoyaría al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop). Bica renunció en diciembre de 2023 a Eficcop porque tenía que estudiar para ascender a general, pero seguía teniendo contactos adentro.

A Lozano lo buscaron el 6 de febrero de este año. Tras el mensaje, se presentó a la Fiscalía para obtener un permiso especial como agente encubierto. Con todo aprobado, el mismo 8 de febrero a las 7:00p.m., se reunió con Mateo Castañeda en Las Terrazas en Miraflores.

“(Castañeda me dijo que) me traía la solicitud directa de ella (Dina Boluarte), que consistía en que se archiven las investigaciones contra su hermano Nicanor Boluarte que se venían llevando en el Equipo Especial, y que, a cambio, la presidenta Dina Boluarte me protegería ante cualquier asunto que necesite como oficial de la PNP y lógicamente ascenderme al grado de general”, sostuvo Bica.

La negativa de Lozano no amilanó al abogado, por lo que pidió que intercediera ante Marita Barreto y Harvey Colchado para que accedan al pedido de pasar las investigaciones contra Nicanor Boluarte a una fiscalía común anticorrupción, donde Mateo Castañeda se encargaría de “solucionarlo” y cumplir con la “solicitud de la presidenta”. El defensor de la jefa de Estado prometió seguridad a favor de René, nombre con el que se conocía a Harvey Colchado.

Luego de esta reunión, Bica buscó a Colchado, pero decidió hacerlo a través de un amigo en común, el exministro del Interior, Carlos Morán. Coincidentemente, a Morán también lo había contactado Castañeda y este ya se había comunicado con René para contarle el hecho. Por ello, hubo una nueva reunión entre Castañeda, Morán y René con el objetivo de incluir a este último en el plan ilegal tramado por Boluarte y su abogado.

A Colchado le propusieron mantenerlo en la Diviac, en el equipo especial y no pasarlo al retiro. Él siguió el juego, aceptó y aseguró que en tres meses se archivaría la investigación contra Nicanor Boluarte, pero que, antes de ello, faltaban realizar algunas diligencias. Mateo Castañeda se quedó tranquilo y, antes de retirarse, amenazó diciendo que, de no cumplir el trato, Dina Boluarte lo tomaría como una “traición”.

Esas diligencias fueron el allanamiento a la casa de Boluarte y a Palacio de Gobierno. La furia de la presidenta fue comunicada a través de Castañeda a ambos agentes, pero los lazos fueron cortados definitivamente cuando se viralizó la foto de la torta de cumpleaños de Harvey Colchado en que aparece el agente allanando la vivienda de la mandataria.

A René le dieron una última oportunidad. Si llevaba información comprometedora contra el fiscal de la Nación Juan Carlos Villena y su adjunto, Hernán Mendoza, sería repuesto.

Lo que no sabía Castañeda era que todo había sido grabado y es su voz la que se escucha en los audios revelados por Cuarto poder.





Mateo Casteñada publicó, a través de las cuentas de su estudio de abogados, una carta en la que asegura que no es parte de “ninguna organización criminal” y que no hubo la necesidad de detenerlo. Pidió ayuda a sus colegas del Colegio de Abogados de Lima.