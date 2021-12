UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

Un sospechoso encuentro tuvo lugar en el despacho del ministro de Justicia, Aníbal Torres, el pasado jueves 7 de octubre en la calle Scipión Llona 350, en Miraflores. Torres recibió la visita de Mateo Castañeda Segovia, abogado del investigado José Luna Gálvez, dueño del partido Podemos y uno de los aliados que encontró el presidente Pedro Castillo en el Congreso para salvarse de la vacancia esta semana.

De acuerdo con el registro de visitas del Ministerio de Justicia, la reunión solo fue entre los dos y duró casi media hora. ¿De qué podían hablar? El tema lo puso Castañeda sobre la mesa: un eventual fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que podría convertirlo en fiscal supremo en un contexto crítico para el Ministerio Público. Actualmente, la Junta de Fiscales Supremos solo tiene habilitados a dos de sus cinco miembros, y la actual fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, culmina su mandato en solo tres meses.

Perú21 se comunicó con el letrado, quien confirmó que buscó a Torres para proponerle una “solución amistosa”. Esta es una salida que ofrece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que un peticionario llegue a un acuerdo con el Estado en lugar de esperar a una sentencia de la Corte-IDH.

“Visité al ministro y le expliqué el asunto; para evitarle al Estado peruano una condena le propuse una solución amistosa porque esto es una decisión política”, sostuvo.

El defensor legal de Luna Gálvez –el congresista investigado en la Fiscalía por lavado de activos y organización criminal– está convencido de que la Corte emitirá una sentencia a su favor.

El factor Cerrón

El caso viene de 11 años atrás. En 2010, Mateo Castañeda postuló al concurso 002-2010, que convocó el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), para convertirse en fiscal supremo. Eran tres las plazas vacantes.

Según consta en documentos de la época, Castañeda quedó tercero tras aprobar todas las etapas de evaluación –examen escrito, curricular y entrevista– con 83.30 puntos de 100. Se ubicó detrás el hoy prófugo exjuez supremo César Hinostroza, que quedó primero con 90.10 puntos, y de Carlos Ramos Heredia, ex fiscal de la Nación, que alcanzó 83.34 puntos.

Sin embargo, ya en la votación para la designación de magistrados, los consejeros se inclinaron por darle las plazas a Ramos, qué quedó segundo, y al hoy destituido fiscal supremo Pedro Chávarry, que se había ubicado quinto con 74.26 puntos. Quedó una vacante disponible.

Lo que vino después fue una larga disputa legal. Castañeda interpuso recursos ante el Poder Judicial y luego ante el Tribunal Constitucional para ser reconocido como ganador del concurso. Al quedar insatisfecho con las decisiones, recurrió en 2014 a la Corte-IDH, que esta semana condenó al Estado peruano por la destitución arbitraria de jueces y fiscales entre 2001 y 2002.

“Si me notifican (y el fallo es a favor), no participaré en ningún concurso, me nombrarían de frente (fiscal supremo); yo ya gané un concurso”, dijo.

No obstante, de lo que no quiso hablar Castañeda fue de una reunión que mantuvo con Vladimir Cerrón, el condenado dueño de Perú Libre que afronta múltiples procesos penales por su gestión en el Gobierno Regional de Junín, en su estudio ubicado en Miraflores.

Este diario conoció que al menos un encuentro sucedió a fines de julio de este año, cuando la victoria presidencial de Pedro Castillo era inminente y se estaba a puertas de su juramentación. “(Sobre la reunión con Cerrón) sin comentarios; soy un abogado privado, recibo a muchos políticos por consultas”, refirió Castañeda.

Conocida la alianza del gobierno de Castillo con el partido de José Luna, el acercamiento de Mateo Castañeda no parece casual. Sus conexiones políticas podrían llevarlo a ser juez y parte en las investigaciones que afrontan sus clientes y conocidos.

TENGA EN CUENTA:

Antes de finalizar el año, la Junta Nacional de Justicia (que reemplaza al CNM) lanzará una convocatoria para cubrir dos plazas de fiscales supremos. El caso de Castañeda podría complicar aún más el escenario.

La Fiscalía de la Nación lleva adelante dos investigaciones claves que comprenden al entorno del presidente Pedro Castillo, como lo es su exsecretario Bruno Pacheco.

Este diario se comunicó con el ministro de Justicia, Aníbal Torres, para recoger sus descargos sobre la reunión que sostuvo con Mateo Castañeda. Solo leyó los mensajes de WhatsApp que le enviamos y no contestó.

Vladimir Cerrón tampoco respondió las preguntas que se le formuló sobre su visita a Castañeda.

