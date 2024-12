Más testigos aseguran que Vizcarra pidió y recibió coimas por obras

Martín Vizcarra ha quedado al borde del nocaut. El golpe de ayer, este nuevo golpe, podría terminar enviando a la lona al expresidente. José Manuel Hernández, exministro y examigo del exgobernador regional de Moquegua, ha confesado que fue el intermediario del pacto entre el consorcio ICCGSA y Vizcarra para el pago de una coima de 1.3 millones de soles para que no se observe la buena pro de la obra del hospital de Moquegua.

No fue uno, ni fueron dos, fueron tres. Sí, esta declaración hunde aún más al expresidente, que tenía ya muy complicada su situación tras las confesiones de los exdirectivos de Obrainsa, Manuel y Elard Tejeda, quienes aseguraron haber pactado con Vizcarra el pago de un millón de soles a cambio de ser favorecidos en la licitación de la obra Lomas de Ilo y que lo hicieron en dos entregas en efectivo: una de S/400 mil y la otra por S/600 mil.

Hernández, hoy colaborador eficaz, confirmó así el soborno, asegurando que este fue solicitado y recibido por el exmandatario y que la entrega de este ilícito se hizo efectiva entre 2014 y 2016. A esta confesión se suma la presentación fiscal de unos chats que revelarían la entrega de la coima al expresidente.

Según Hernández, en 2013 Rafael Granados, el entonces gerente comercial de ICCGSA, lo contactó para que interceda con su entonces amigo, el gobernador, para que la buena pro no sea objetada. Tras varios intentos frustrados de Granados por contactarse con Vizcarra el propio Hernández habló con él.

“Vizcarra me pregunta si conocía a los de ICCGSA, si son serios, y si había algo adicional, algún premio, porque ‘ellos se comen la torta solos’. Se me quedó grabado porque nunca le había escuchado una expresión de ese tipo”, contó el testigo que agregó que en medio de la conversación el exgobernador le preguntó si habría algo para él. “Le pregunté de qué estamos hablando y (Vizcarra) me habla de un monto de dinero, 1 millón 300 mil soles”.

Esto Hernández se lo hizo saber a Granados, quien accedió a la coima exigida. Tras ello, el exministro llamó a Vizcarra y se cierra el acuerdo.

Hernández confesó que el pago de S/1’300,000 se realizó en varias entregas, el primero a fines de marzo de 2014 y a insistencia de Vizcarra, que le enviaba mensajes a Granados por WhatsApp exigiendo el pago. En este grupo de comunicación Vizcarra era referido como el ‘amigo del sur’.

Para ratificar la veracidad de estas comunicaciones, la Fiscalía presentó estos chats en los que se señalaba al gobernador de Moquegua como el ‘amigo del sur’ y que confirmarían que iba recibiendo los pagos del soborno.

Sobre la primera entrega Hernández señala que Granados le dio un paquete en su oficina y le dijo que se lo diera a Vizcarra. “Era evidente que era dinero, en un sobre manila”. Este sobre se lo dio a su chofer, quien se lo entre

gó a Vizcarra.