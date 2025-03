Más activismo, menos periodismo

Una ola de ciudadanos indignados ha cancelado su suscripción de The Washington Post tras el anuncio de Jeff Bezos. El magnate ha explicado que, de ahora en adelante, la sección de Opinión de su diario publicará columnas de apoyo “a las libertades individuales y al libre mercado”. El fundador de Amazon agregó: “También cubriremos otros temas, por supuesto, pero los puntos de vista que se oponen a esos pilares se dejarán para que los publiquen otros”. Inmediatamente, otra ola, esta vez de renuncias periodísticas, ha remecido al diario que destapó el escándalo de Watergate.

Lo sorprendente, sin embargo, no es lo que ha dicho Bezos, sino el que lo haya hecho público, porque de un tiempo a esta parte la prensa en todo el mundo se ha convertido al activismo en mayor o menor grado. Ni siquiera The New York Times ha escapado de ese flagelo, lo que ha provocado la renuncia de varios editores a lo largo de los últimos años. “Twitter se ha convertido en el máximo editor del diario”, sentenció Bari Weiss, la exeditora de la sección Opinión en su carta de renuncia, tras una avalancha de críticas por publicar un artículo crítico del caso George Floyd.

En tiempos en que el activismo viene desplazando al periodismo, la izquierda y la derecha tienen sus propios mecanismos de edición y censura. La izquierda lo hace con apanados digitales, financiamiento de las ONG y trolls a sueldo. La derecha, en cambio, lo hace desde arriba, imponiendo explícitamente la línea editorial del dueño, como lo hacen Fox News y Willax. Y si a eso le sumamos el algoritmo de las redes sociales, cada vez será más difícil leer un artículo que nos sorprenda, una opinión que nos haga aprender algo nuevo y un punto de vista original que hasta nos provoque cambiar de parecer sobre un tema.

