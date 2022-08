Hace dos días, el presidente Pedro Castillo recibió en Palacio a un grupo de ronderos a los que llamó “el pueblo” y quienes hicieron sentir su apoyo incondicional al mandatario. Sin embargo, ayer otro grupo de dirigentes se acercó a la residencia presidencial, pero les cerraron las puertas en la cara y no los atendieron. Entre ellos se encontraba Maruja Inquilla, activista ambiental y secretaria del Frente de Mujeres de las Organizaciones Populares.

Ella denunció ante Perú21 que el presidente prometió recibirlos y atender sus reclamos, pero hasta el momento les niegan la entrada. Entre aquellos que no la dejarían ingresar está, por ejemplo, el subsecretario general de Palacio, Beder Camacho. Además, denunció que los comuneros que asistieron a Palacio no serían realmente dirigentes, tal y como señalaron.

“Estamos mendigando una cita con nuestro presidente del pueblo. Si no nos van a recibir, digan ‘vamos a recibir a los delincuentes y no al pueblo’”, aseveró entre lágrimas.

La madrina Huanca

Maruja Inquilla también denunció públicamente a la presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Lourdes Huanca, quien se ha hecho conocida por haber amadrinado a Yenifer Paredes –cuñada de Castillo– en su entrega ante la justicia. Inquilla afirma que Huanca no es realmente una dirigente campesina. La señala como una “delincuente” y “estafadora”, puesto que les pidió dinero a ella y a su familia en el año 2000 para poder conseguirle una cita con un ministro y se lo gastó en “cerveza, taxis y comida”.

“Yo le dije a la PCM que esta señora no nos representa, porque no trabaja con los verdaderos pueblos. Nosotros venimos con nuestros propios recursos, la señora ni tiene chacra. ¿Cómo paga? ¿Cómo se moviliza? Es que vive de la política. Que no diga el premier ni el presidente que ellos son líderes, los líderes mendigamos una cita”, señaló Inquilla.

Al igual que Maruja Inquilla, fuentes de Perú21 indicaron que en Puno no se le conoce a Lourdes Huanca; “no suena” por ninguna zona y aseguran que quizás sea una dirigente de algún poblado lejano, pero entre los más importantes se desconoce su existencia.

Datos

La mayoría de ronderos que llegaron a Palacio a reunirse con el presidente serían de Chota y Anguía.

El miércoles, Pedro Castillo hizo una invitación abierta a aquellos que quisieran hablar con él. Esto generó que ayer se formen largas colas alrededor de Palacio.

