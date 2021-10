Martina Portocarrero, expostulante por Perú Libre al Congreso de la República, acudió esta mañana a Palacio de Gobierno para, según dijo, pedirle explicaciones al presidente de la República, Pedro Castillo, por los cambios realizados en el gabinete ministerial.

“He venido a conversar con el presidente para que me dé una explicación, por qué ese gabinete de gente que no ha trabajado y gente que estaba en contra de nosotros en esta campaña que ha sido del pueblo. (...) No estamos los que hemos trabajado en esta campaña. (...) Necesitamos una explicación, justificación y también rectificación”, declaró la también cantante folklórica.

Consultada sobre si, en su opinión, la reconformación del gabinete que preside ahora Mirtha Vásquez constituye una traición del mandatario al partido de Perú Libre, Portocarrero respondió escuetamente que no.

Sin embargo, agregó que, en su opinión, “es la derecha, que ustedes muchos representan, la que ha presionado al presidente para tomar estas determinaciones”.

Al preguntársele si se siente decepcionada por la decisión del jefe de Estado, añadió que no es cuestión de decepción. “En política primero se dialoga, se escucha; estamos acostumbrados en la política a acusar. Necesitamos una explicación del presidente que se debe al pueblo”, indicó.

En otro momento añadió que ella está a disposición del presidente y del país”. Portocarrero, dijo, acudió a Palacio de Gobierno en representación de la Federación de Mujeres Micaela Bastidas-Túpac Amaru y agregó que se encuentra también en coordinación con los ronderos y reservistas, además de otras organizaciones populares.

