El jefe del Gabinete Ministerial, Walter Martos , adelantó que el Poder Ejecutivo presentará una nueva acción de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) ante la nueva moción de vacancia presentada contra el presidente Martín Vizcarra en el Congreso.

En diálogo con RPP TV, reiteró que si se va a vacar a un presidente de la República por cada denuncia que aparezca cada mes, esto creará una situación de ingobernabilidad en el país.

“Esta controversia se tiene que solucionar en el marco de la Constitución y las leyes. Por qué digo que no lo vamos a permitir. Si el Congreso continúa con el proceso, nosotros tenemos todos los instrumentos legales para no aceptar esto, como una medida cautelar, una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional”, expresó.

“Sí [vamos a presentar una demanda]. Nosotros estamos evaluando todas las herramientas legales que nos permiten la Constitución y las leyes para evitar una nueva crisis en el país. Estamos defendiendo la gobernabilidad del país porque creemos que si se va a vacar a un presidente por cada denuncia que aparezca cada mes, esto va a crear una ingobernabilidad en el país no solamente en el presente, sino también en el futuro”, añadió.

En ese sentido, Martos Ruiz adelantó que si el TC no acepta la medida cautelar y se aprueba el proceso de vacancia contra Vizcarra Cornejo, el Gobierno aceptaría esta decisión para evitar generar una crisis en el país.

“Cuando digo que no vamos a aceptar que se rompa el estado de derecho me estoy refiriendo a eso, acudir al TC con medida cautelar y acción de amparo. Si a pesar de todo eso el TC no accede o toma otra decisión, nosotros tenemos que aceptar porque estamos en una democracia”, subrayó.

El primer ministro también pidió disculpas porque sus frases sobre la labor de las Fuerzas Armadas fueron “malinterpretadas”, aunque dejó en claro que jamás permitiría que las instituciones castrenses se vean involucrada en actos políticos.

“Yo como premier no tengo ninguna autoridad sobre las Fuerzas Armadas. Los comandantes generales no me deben ninguna subordinación. No tendría ni la capacidad ni el poder, si tuviera la intención”, manifestó.

“Soy muy respetuoso, jamás he tenido la intención de amenazar o de pensar en las Fuerzas Armadas y yo lo siento tremendamente. Mi función como premier es buscar la unión de los peruanos y lo siento muchísimo si esto ha creado alguna confusión o resentimiento en algunos”, sentenció.

MIRA ESTE VIDEO:

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?