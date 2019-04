Voceros consideran que presidente Vizcarra confronta al Congreso por caída en encuestas

Por Michael Machacuay

La exhortación que el presidente de la República, Martín Vizcarra , hizo en la víspera al Congreso mediante un mensaje a la Nación para acelerar la aprobación de cuatro reformas pendientes del sistema judicial, y el debate de doce iniciativas políticas, generaron críticas en el Poder Legislativo.

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, cuestionó que el mandatario siga señalando al Parlamento como “el gran responsable por las demoras del debate de sus proyectos”. En diálogo con Perú21, apuntó que todas las propuestas remitidas vienen siendo debatidas permanentemente.

“(Los proyectos que envía el presidente Vizcarra) están mal estructurados, esa es la principal razón de la demora, en el Congreso se hacen las cosas, se trabajan en las comisiones, las comisiones están trabajando permanentemente. (…) Hay que lograr consensos (en los debates) y reestructurar esos proyectos de ley y hay que buscar la opinión de otras instituciones del Estado”, expresó.

Tubino acotó, en la misma línea que la presidenta de la Comisión de Constitución Rosa Bartra, que Martín Vizcarra está buscando nuevamente confrontar al Congreso. Sí puntualizó que su bancada apoyará el debate de los proyectos de reforma.

Richard Acuña, portavoz de Alianza para el Progreso, sostuvo por su parte que las críticas del jefe de Estado las hace para “demostrar que está haciendo una mala gestión” ante su reciente caída en las encuestas.

“El presidente está preocupado porque no le va bien en las encuestas, no quiere aceptar su incapacidad a nivel de gestión, en la reconstrucción estamos abandonados, no quiere aceptar que los peores indicadores en agresiones a mujeres se está dando en su gestión. (…) La autocrítica también debe existir, cada uno debe asumir su responsabilidad, como Parlamento estamos predispuestos a trabajar por el país, pedimos al presidente cese los enfrentamientos”, dijo el legislador a este diario.

En esta línea también se manifestó el vocero alterno de la bancada de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, quien consideró que hay una “responsabilidad compartida” en la demora de la aprobación de los proyectos pendientes de reforma.

“Creo que hay responsabilidad compartida de la mayoría del Congreso, (a quien) no le combine debatir, al Ejecutivo le falta claridad, a dónde quiere ir. (…) Hay una corresponsabilidad entre el Congreso y el Ejecutivo. (…) Creo que (el presidente) quiere retomar la iniciativa, no tiene partido, no tienen bancada, creo que busca, pechando al Congreso, tomar algo de espacio, eso le puede dar puntos un par de días, pero no resuelve la crisis”, cuestionó Quintanilla.

De acuerdo a los resultados del sondeo de Datum que difundió Perú21 el último jueves, la aprobación del presidente Martín Vizcarra llegó a 49%, siete puntos menos que la anterior muestra.

Mensaje que polariza

El mandatario Martín Vizcarra cuestionó ayer que han pasado más de 8 meses desde que presentó 9 proyectos de reforma judicial al Congreso y, hasta el momento, falta aprobarse 4.

“Señores congresistas, avancemos juntos, no hay tiempo que perder. Para lograr estos cambios, cada poder del Estado tiene la obligación de cumplir sus funciones con autonomía e independencia", exclamó.

Los proyectos pendientes sobre la reforma judicial son la Ley que crea la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Ley que crea el Consejo para la Reforma de Justicia (solo queda ratificar en segunda votación), Ley que crea la Fiscalía Suprema Anticorrupción y la Ley que garantiza la probidad de abogados en el sistema de justicia (fue observada por el Ejecutivo en febrero).

Sobre las reformas políticas, el Ejecutivo presentó el pasado miércoles un paquete de 12 reformas elaboradas por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política que presidió Fernando Tuesta. Destaca la exclusión del retorno a la bicameralidad.