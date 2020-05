El constitucionalista, Víctor García Toma, aseguró que no hay nadie que sustituya al presidente de la República, Martín Vizcarra, luego que el Congreso aceptara la renuncia de Mercedes Aráoz a la segunda vicepresidencia.

“El Congreso de la República ha actuado con falta de previsión porque si bien es cierto, se conocía de la renuncia presentada por la señora Mercedes Aráoz, no había la necesidad de tramitar esta renuncia. Es más, la propia interesada no había hecho algo sobre el tema. Y lo que ha originado es un hueco normativo porque no existe una norma que permita a persona distinta a los vicepresidentes encargarse del despacho presidencial”, dijo Víctor García Toma a Perú21TV.

“Lo único que deseamos y esperamos es que el presidente de la República, goce de buena salud y no sufra algún impedimento físico o intelectual que no le permita ejercer de manera directa o presencial la conducción del Estado porque entraríamos en un hueco que no tendría solución normativa”, añadió el constitucionalista.

Víctor García Toma señaló que se podría realizar una reforma constitucional para solucionar este problema, sin embargo precisó que hay muy poco tiempo para que el Congreso de la República pueda llevarlo a cabo.

