Mendoza: "Siempre dijimos que para resolver la crisis eran necesarias nuevas elecciones"

La lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, aseguró este domingo que siempre sostuvo que para resolver la crisis institucional que vive el país debían de convocarse a nuevas elecciones generales. En esa línea, apoyó el anuncio realizado por el presidente Martín Vizcarra en su mensaje a la Nación.

No obstante, lamentó que el mandatario no haya disuelto el Parlamento luego de que este se haya "burlado de la cuestión de confianza" que planteó el Ejecutivo y que haya dejado el adelanto de las elecciones generales en manos del Legislativo.

"Desde el Nuevo Perú siempre dijimos que para resolver la grave crisis que atraviesa nuestro país era necesario devolverle el poder al pueblo soberano, a la gente, con nuevas elecciones y con nuevas reglas", sostuvo Mendoza en una publicación en sus redes sociales.

"El presidente de la República pudo haber abierto ese curso hoy cerrando constitucionalmente el Congreso por haberse burlado de la cuestión de confianza y del país y por el blindaje continuo a los corruptos. Sin embargo, ha planteado el adelanto de las elecciones generales al 2020 pero con un mecanismo que pone esta decisión en manos de este Congreso [...] En ellos no se puede confiar", escribió.

En ese sentido, Verónica Mendoza hizo un llamado a la ciudadanía a movilizarse "para recuperar la política y la democracia para ponerlas al servicio de la gente".

El jefe de Estado, Martín Vizcarra anunció la presentación de un proyecto de reforma constitucional para el adelanto de las próximas elecciones generales, previstas para el 2021.

El mandatario se refirió a las decisiones del Congreso en torno a los seis proyectos de reforma política, por los cuales el Ejecutivo hizo cuestión de confianza.

"¿Dónde está la confianza que supuestamente el Congreso nos ha otorgado para trabajar la política anticorrupción? He recorrido el país de punta a punta en el último año y debo ser claro, no hay un lugar del Perú donde no haya recibido el reclamo de 'Presidente, cierre el Congreso'. ¿Alguien podría creer que esto es una simple coincidencia?”, dijo.

En esa línea, Martín Vizcarra anunció una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales, "que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020".