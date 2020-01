El presidente Martín Vizcarra aseguró que, en las elecciones parlamentarias del pasado domingo, la ciudadanía “ha castigado” la política confrontacional y a “las caras visibles que la representaban”.

"Creo que la población ha castigado la confrontación y vemos que las caras visibles del anterior Congreso que representaban esta confrontación han sido castigadas por el voto popular. Es decir, las caras visibles que así se han presentado, no solamente en su accionar con el Congreso, sino que en la campaña han tenido un mensaje de continuar la confrontación han sido castigados por la población", sostuvo en una entrevista con Canal N.

El mandatario dijo, en ese sentido, no sentirse sorprendido por la votación alcanzada por el Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) debido a que sabía que "iba a haber una conformación completamente diferente del Parlamento a lo que había" cuando asumió el cargo.

"Nos dimos cuenta que la población quería identificarse con congresistas como ellos [...] La población ha dado su respaldo a opciones que están más cerca a su sentimiento. Eso es lo que nosotros pedimos. Obviamente, [el Frepap esta cerca del sentimiento] de quienes han votado por ellos que coinciden con su propuesta. No hay que estigmatizar a nadie", manifestó.

Vizcarra indicó que ha visto en los congresista electos "una mucha mayor predisposición para dialogar y buscar consensos". Precisó que este jueves y viernes se comunicará con los partidos políticos para iniciar una ronda de diálogo

"Hemos visto la predisposición de todos [los candidatos] por esta búsqueda de consensos, a partir de mañana jueves y viernes vamos a comunicarnos con todos los partidos. Cuando se busca el diálogo, la concertación, no se puede excluir a nadie. Todos tenemos que sumar. Entonces, ahí podrán salir muchas coincidencias, algunas discrepancias, pero vamos a trabajar con todos", señaló.

Cambios en la Constitución

Al ser consultado respecto a su postura sobre la actual Carta Magna, el jefe del Estado se mostró en contra de convocar a una Asamblea Constituyente, pero a favor de modificar algunos artículos, debido a que “en 20 años los tiempos han cambiado”.

"La Constitución está vigente y hay que respetarla. Si hay que hacer algún ajuste hay que hacerlo, pero no creo que sea el momento oportuno para una asamblea constituyente, pero hay algunos artículos que deben ser modernizados", expresó.

"No quiero adelantar mi opinión [en posibles artículos a reformar], pero este es un congreso que va a estar año y medio en funciones, no perdamos tiempo en discutir las discrepancias, vayamos a lo que estamos de acuerdo y saquémoslo adelante", agregó"

Decretos de Urgencia

El presidente anunció también que el Ejecutivo no emitirá más Decretos de Urgencia pese a que la Constitución lo faculta a hacerlo hasta que los nuevos parlamentarios inicien sus funciones. Precisó que esta decisión se produce en el marco de "un respeto mutuo entre los poderes del Estado".

"Nosotros podemos emitir Decretos de Urgencia hasta cuando asuma el nuevo Congreso. Sin embargo, una decisión de presidencia, del Gobierno, es ya no emitir más decretos, no más", afirmó.

"Hemos aprobado Decretos de Urgencia hasta el miércoles de la semana pasada, pero obviamente, cuando hablamos de un respeto mutuo entre los poderes del Estado, una demostración es que si ya hay congresista electos, pese a que aún no asumen sus funciones, no vamos a ejercer su rol en este proceso administrativo", detalló.

Sobre la renuncia de Mercedes Araoz

En otro momento, Vizcarra dijo esperar que una de las "primeras acciones" del nuevo Parlamento sea analizar la carta de renuncia de la vicepresidenta Mercedes Araoz. Aseveró que respeta a su otrora compañera de plancha presidencial, pero recordó que ella expresó su voluntad "irrevocable" de desprenderse del cargo que ostenta.

"La señora Mercedes Araoz cumplía su rol de vicepresidenta hasta el momento en el que presentó su renuncia. Ya hay un Parlamento electo, hay que esperar los días que asuma. Yo estoy seguro que una de sus primeras acciones será ver la carta de renuncia de la señora Araoz. Ahí se desvinculará completamente del Poder Ejecutivo", declaró.

El mandatario dijo que buscarán “algún mecanismo” ante la falta de vicepresidente en el Gobierno cuando esta dimisión se haga oficial.

Una posible candidatura de Salvador del Solar

Finalmente, sobre una eventual candidatura presidencial del ex primer ministro Salvador del Solar, Martín Vizcarra destacó su "muy buena labor" realizada a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, pero remarcó que se trata de una decisión personal y prefirió no opinar al respecto.

“Mire, [su postulación] es una decisión que pasa por el propio Salvador del Solar. Creo que debería haber una gama de alternativas. No quiero que se pueda interpretar como que estoy lanzando su candidatura, es una decisión que sobre todo corresponde a él. Nosotros no tenemos candidato, así como no hemos tenido candidatos al Congreso”, puntualizó.