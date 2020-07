Es un contexto diferente. Ya no hay un Congreso obstruccionista al cual confrontar, como sucedía hace exactamente un año, y quizás ese haya sido el motivo por el que el presidente Martín Vizcarra no tuvo a quién culpar de lo que su gobierno fue incapaz de hacer o no hizo bien los últimos 12 meses.

Ayer, el jefe de Estado le dedicó dos horas a la lectura a su mensaje a la nación en el Parlamento y en ningún momento se le escuchó hacer un mea culpa. No dijo nada sobre la demora en la entrega de las prometidas tablets para los escolares de escasos recursos ni mencionó que su gobierno ha hecho muy poco para que el Internet llegue a las zonas más alejadas.

Tampoco se refirió a la ausencia de plantas de oxígeno en los diferentes hospitales del país, y que si no hubiera sido por la pandemia, su apresurada adquisición no se habría gestionado.

Lo que sí anunció Vizcarra fue que su gobierno ha logrado destrabar la tercera etapa de la irrigación de Chavimochic. Una buena noticia. Pero lo que también anunció fue lo que llamó el Pacto Perú, un innecesario nuevo Acuerdo Nacional que deja de lado a la sociedad civil y a los empresarios.

La autocrítica fue la principal carencia en el discurso del jefe de Estado. Aunque no fue lo único: no hubo planteamientos concretos para combatir la inseguridad ciudadana, la reactivación económica, ni para mejorar, efectivamente, el sector salud. Así lo destacaron los columnistas de este diario y el decano del Colegio Médico del Perú en declaraciones a Perú21TV.

Cero autocrítica

“No puede ser que, en toda la exposición, no haya habido una sola frase de autocrítica y de reconocimiento de los errores que cometió”, apuntó Carlos Tapia.

Agregó que fue un mensaje para un país que no atraviesa la crisis que tiene hoy el Perú. En su opinión, Martín Vizcarra debió referir que en su administración no se hizo lo suficiente para cerrar las brechas sociales y la desigualdad.

“Tendría que haber criticado la desigualdad existente y señalar a quiénes hay que combatir para construir una sociedad más justa, no solo una lucha contra la corrupción, sino contra aquellos que evaden impuestos e impiden que el Estado se fortalezca”, indicó Tapia.

La abogada Susel Paredes, en tanto, sostuvo que “es un error” que se insista en entregar más bonos “cuando se ha demostrado que no llegan al público que los necesita”.

“Esto no va a funcionar; el Estado no sabe dónde está la gente que necesita de este apoyo. Muchas familias no recibieron el primer bono porque no tienen cuenta bancaria, no tienen acceso al crédito; para que funcione el bono que realmente debe ser universal, no para sectores”, expresó.

Sandra Belaunde también advirtió que a Vizcarra le faltó decir que existieron denuncias contra sus funcionarios y explicar aún mejor cuál es la mirada de su gobierno para este último año.

Pacto Perú

La propuesta del presidente para convocar a los partidos políticos en un denominado Pacto Perú fue cuestionada. Tapia señaló que el presidente “le dio el puntillazo final al Acuerdo Nacional”.

La exministra de Justicia Marisol Pérez Tello dijo: “No logro entender el alcance de este pacto, me deja muchas dudas sobre qué significa. Preferiría que se fortalezca el Acuerdo Nacional, que ya existe”, comentó.

Susel Paredes coincidió con ese razonamiento, y apuntó que el mandatario no convocó a la sociedad civil a participar de ese diálogo que propone entre las fuerzas políticas.

“No es suficiente hablar con los partidos políticos; si hacemos una comparación con el Te Deum, el arzobispo de Lima ha señalado que hará un diálogo barrio por barrio. El presidente debe tomar en cuenta a las organizaciones sociales y gremiales”, sostuvo.

El exgobernador de Ica Fernando Cillóniz aseguró que el Pacto Perú “es un floro” de Vizcarra porque, a su juicio, “los líderes políticos no dialogan”.

“Este es un gesto que no tendrá un reflejo en la realidad, ningún candidato dialogará en favor del Perú, fue solo una pose para el mensaje presidencial”, enfatizó.

Salud, un privilegio

Vizcarra anunció como “histórico” que se destinará S/20 mil millones al sector salud para mejorarlo a nivel nacional. Incluso dijo que de esa manera “se corregirá un error” de décadas debido al abandono de ese rubro. No obstante, el decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, advirtió que ese presupuesto no servirá si realmente no se gestiona debidamente.

Asimismo, acotó que si se quiere unificar el sistema de salud, es complicado hacerlo porque el Minsa y Essalud tienen sus propias reglas. “Entiendo que el sistema público será unificado en función, pero debe haber voluntad política para llevarlo a la práctica”, refirió.

Palacios agregó que una iniciativa de su gremio es que el Estado destine parte del canon minero a la salud, “porque cada gobierno que pasa dice que no tiene más presupuesto” para invertir. Este podría ser un tema a tratar por los políticos que desfilen por el ‘Pacto Perú’.

En ese sentido, Andrés Romaña lamentó que el jefe de Estado no haya mencionado la crisis que atraviesa Arequipa durante la pandemia.

“Vizcarra no ha sido transparente, sabía del subregistro de muertos desde hace mucho tiempo y no mencionó nada; es evidente que la crisis sanitaria no se ha manejado de manera adecuada en Arequipa ni en otras regiones”, dijo. Romaña sostuvo que si es necesario, el gobierno central debería hacerse cargo de administrar la salud en los distintos departamentos, como sucedió en la región sureña.

Proyectos de inversión

Cillóniz resaltó que la gestión de Vizcarra haya podido destrabar la ejecución del proyecto de irrigación Chavimochic y expresó que si bien pudo estar en manos de empresas corruptas, eso no implica que la obra sea paralizada de forma permanente.

Destacó también que se aplique la modalidad gobierno a gobierno para construir las líneas 3 y 4 del Metro de Lima, y mejorar la Carretera Central, pero cuestionó que de esta manera se constate que el Estado es incompetente para sacar adelante proyectos de gran envergadura.

“Yo celebro esto, pero ¿por qué debemos seguir manteniendo entidades que no han logrado por su cuenta esos contratos? Se deben desactivar oficinas como Proinversión y Provías que no funcionan, son un gasto innecesario y más burocracia”, argumentó.

Seguridad ciudadana

El exjefe de la Dirección General de Inteligencia (Digimin), José Luis Gil, cuestionó que el mandatario haya decidido que las Fuerzas Armadas se mantengan en las calles hasta fin de año como apoyo para la Policía. A su juicio, se ha demostrado que su presencia no disuade la criminalidad.

De la misma forma, criticó que 5 mil oficiales de escuelas se suman al resguardo diario, “cuando deberían terminar su proceso de formación”.

“Más que una gran cantidad de efectivos se debe tener una estrategia para enfrentar la delincuencia, la inteligencia operativa es el arma que corresponde aplicar ahora”, manifestó a este diario.

