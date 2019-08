Martín Vizcarra sube 21 puntos en la percepción de poder en el Perú

El presidente Martín Vizcarra es considerado por los peruanos como el personaje con mayor poder en nuestro país con 44%. Le siguen la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori , con 19% y Alberto Fujimori con 6%, según la encuesta de Datum.



En la misma encuesta se aprecia que Keiko Fujimori perdió 17 puntos en un año, mientras que Martín Vizcarra ganó 21 puntos, hecho que invirtió los puestos en la lista sobre percepción de poder.

En esta lista también aparecen el presidente del Congreso, Pedro Olaechea y el escritor Mario Vargas Llosa, ambos con un 2% de percepción de poder.

Urpi Torrado: “Sorprende que no esté el premier” [ANÁLISIS]



El primer lugar con el presidente Martín Vizcarra como la persona con más poder demuestra un cambio importante respecto al año pasado, cuando la lista la encabezaba Keiko Fujimori, quien baja al segundo lugar estando en la cárcel y con una bancada que ha ido decreciendo.

Lo del jefe de Estado es por las permanentes confrontaciones que ha tenido con el Congreso y cuyos resultados han sido favorables para él.

Primero tuvimos lo del referéndum, luego el resultado de ese referéndum, después la cuestión de confianza y en todos el presidente ha ganado. Eso abona en la percepción de que es la persona más poderosa.

Para el próximo año es difícil saber lo que sucederá porque el conflicto minero le puede estar afectando. Hay gente que puede sentir que los resultados no son los que esperan.

Un resultado que me sorprende es que el premier Salvador del Solar no aparezca en esta lista y puede ser que se le ve como una persona que ejecuta lo que el presidente propone, pero no como poderoso.