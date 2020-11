El presidente de la República, Martín Vizcarra, cuestionó la moción de vacancia cuya admisión será debatida esta mañana en el pleno del Congreso, al señalar que “sin prueba de las imputaciones” en su contra se está llevando a cabo un nuevo proceso para retirarlo del cargo, desestabilizando al país.

“Yo no he declarado del tema. No hay una prueba de las imputaciones y otra vez intentan desestabilizar, no al Gobierno. Un proceso de vacancia desestabiliza al país. Si vemos los resultados de octubre que queremos mejorar en noviembre, ¿no parece que trabajemos juntos en beneficio de la población?”, señaló el presidente.

Martín Vizcarra está enfrentando un nuevo pedido de vacancia por incapacidad moral permanente promovida por la bancada Unión por el Perú, cuya admisión será debatida esta mañana en el pleno del Parlamento. De proceder su admisión, el mandatario deberá defenderse en persona o a través de su abogado, para que luego los legisladores voten a favor o en contra de su salida del cargo.

Martín Vizcarra dijo que esta moción de vacancia se realiza sin pruebas de las imputaciones en su co

La moción de vacancia fue planteada luego de la difusión de testimonios de aspirantes a colaboración eficaz que, ante el fiscal Germán Juárez del equipo especial Lava Jato, acusan a Martín Vizcarra de haber recibido coimas de empresas del ‘Club de la construcción’ cuando era gobernador regional de Moquegua.

El presidente señaló que, no el Congreso en su totalidad, sino un grupo político es el que está presentando “una vacancia por mes” con motivos que, según él, ya no son recordados por la población.

“En setiembre hubo una moción de vacancia que fue desestimada. Pregunto a la población, esa vacancia de setiembre, ¿a qué se debió? ¿Por qué quisieron en setiembre vacar al presidente de la República? Ya nadie se acuerda el motivo. Preguntaba a las personas que estaban conmigo: ‘En setiembre me quisieron vacar, ¿sabe por qué?’ ‘No, presidente’. Para que vean lo frágil que es, i siquiera ahora la población sabe por qué hace dos meses, en setiembre, quisieron vacar al presidente”, indicó.

Vizcarra señaló que, así como en aquel momento, ahora se está promoviendo una vacancia sin un informe del Congreso de alguna comisión investigadora que lo encuentre responsable de algún acto irregular.

“Han pasado meses y hasta ahora no hay informe (de la comisión investigadora de setiembre). Quisieron vacar al presidente sin tener informe de la comisión investigadora”, acotó.

El jefe de Estado reiteró su confianza en que las bancadas del Congreso no van a “caer en el juego” de quienes buscan el caos.

“Estoy seguro que las fuerzas democráticas del Congreso que son las que priman y piensan en el bienestar de toda la población no van a caer en el juego de un grupo político que quiere sembrar caos y desorden”, concluyó.

