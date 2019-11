El presidente de la República, Martín Vizcarra, exhortó a las autoridades locales que trabajen en favor a la población, algo que aseguró es parte de la práctica del Ejecutivo, a pesar de que genere conflictos con “intereses muy grandes”.

“Perú es un país muy rico, falta poner eso en valor, en beneficio de la población. Eso es lo que tratamos de hacer. Para eso, a veces chocamos con intereses muy grandes, pero como tenemos convicción de que trabajamos en favor del pueblo, seguimos y somos perseverantes porque tenemos el apoyo de ustedes y la población cuando tomamos este tipo de decisiones”, indicó.

Martín Vizcarra dio estas declaraciones durante el Segundo Encuentro de Alcaldesas del Bicentenario, un día después de que participara en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2019 en el que pidió a los empresarios que no mercantilicen la política y que la lucha contra la corrupción debe seguir adelante “caiga quien caiga”.

“Ayer estuve en el CADE y he dicho claramente, directamente, que no podemos continuar en esta situación, no podemos trabajar diciendo que el Perú puede caminar en cuerdas separadas, por un lado la economía y por otro lado el aspecto social. Todo tiene que tener un mismo objetivo”, aseguró el jefe de Estado.

El presidente reiteró que los tres niveles de gobierno (central, regional y alcaldías) deben trabajar de forma coordinada pero con el apoyo del empresariado.

“No es que la economía crezca y que luego caerá algo para mejorar las condiciones sociales [...] Para eso queremos los tres niveles de gobierno, pero también necesitamos al empresariado para que se esfuerce y ponga de su parte para lograr ese objetivo. Tenemos que trabajar todos juntos”, insistió.

Ante las alcaldesas que acudieron en el evento organizado por el Ejecutivo, Martín Vizcarra aseguró que el Gobierno brindará el apoyo para promover que cada una de las 92 gestiones a cargo de autoridades mujeres emprendan, aunque sea, un proyecto importante a favor de la ciudadanía.