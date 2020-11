El expresidente Martín Vizcarra aseguró este viernes que no ha analizado una posible candidatura al Congreso en las Elecciones Generales del 2021 y reiteró que "en temas políticos " no ha sostenido “ninguna reunión” desde que dejó la jefatura del Estado.

Explicó que desde que el Congreso aprobó su vacancia de la Presidencia de la República se encuentra enfocado en su defensa legal ante las investigaciones del Ministerio Público en su contra y dijo que noha analizado “si es factible o no" postular al Parlamento según lo que indica la legislación electoral.

“Estoy abocado estos tres días que he salido [de la presidencia] a las investigaciones de la fiscalía. En temas políticos no he tenido ninguna reunión. Tendríamos que analizar si es factible o no. El tema legal es un tema que no hemos analizado. No quiero adelantarme a hechos en función de posibilidades y supuestos”, sostuvo en diálogo con la prensa.

“Tengo que hablar sobre hechos concretos. No hemos tenido comunicación con nadie [para hablar sobre una candidatura al Congreso]. No podemos hablar en temas tan delicados en base a supuestos”, señaló el exmandatario.

Como informó el miércoles Perú21, el defenestrado expresidente Martín Vizcarra mantiene diálogos con Somos Perú para postular al Congreso en las elecciones de 2021, confirmaron fuentes de la dirigencia del partido a Perú21.

Las fuentes indicaron que Vizcarra aún no ha confirmado su postulación, pero indicaron que tienen reservado “para un invitado” el número 1 de su lista al Congreso por Lima.

Cabe señalar que el expresidente no tiene ningún impedimento para ser candidato al Congreso, siempre y cuando sea incluido en el 20% de candidatos designados o invitados en las listas parlamentarias. Esto debido a que no está afiliado a ningún partido político.

VIDEO RECOMENDADO

Martín Vizcarra: “En estos momentos, el Congreso y el Ejecutivo son uno solo”