El presidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció sobre la renuncia de Mercedes Araoz a la vicepresidencia, quien tras la disolución del Congreso, asumió el cargo de presidenta interina ante el Parlamento disuelto, pero renunció un día después.

“Hizo un juramento de un cargo al cual no podía asumir porque ya el Congreso había sido disuelto constitucionalmente. Obviamente se percató de eso. Al día siguiente corrige su error y renuncia a esa encargatura que no es legal pero también renuncia a su cargo de vicepresidente y ahí hay una interpretación jurídica que yo he encargado, a través del premier, que lo haga el Ministerio de Justicia”, dijo Vizcarra a la prensa.

En esa línea, el mandatario recalcó que a nadie se le puede obligar al “ejercicio de un cargo al que renuncia” y negó que Mercedes Araoz haya usurpado funciones.

“Nadie esta amarrado a nada. Aquí hay un tema de libertad y es en su uso de libertad que ella ha renunciado”, sostuvo Martín Vizcarra, quien estaba acompañado del ministro del Interior, Carlos Morán, en San Isidro por la entrega de 130 patrulleros.