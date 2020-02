El presidente Martín Vizcarra rechazó la posibilidad de irse a vivir al extranjero al término de su mandato en referencia a un posible proceso judicial llevado a cabo por sus enemigos políticos.

El mandatario aclaró que no piensa salir del país y que si le abren un proceso judicial no le van a "encontrar nada” y tiene “la conciencia tranquila”, durante una entrevista en RPP.

“El Perú es la razón de ser de mi vida, no podría vivir en otro país. No hay la más remota posibilidad que pueda buscarme la vida en otro lugar, aquí he trabajado de ingeniero desde que salí de la Universidad, he dado toda mi experiencia y lo seguiré haciendo”, expresó.

El presidente aseguró, además, que no está involucrado en ningún acto de corrupción. “Es absolutamente imposible que me relacionen con un codinome, porque no he tenido ninguna relación con toda esta corrupción, es imposible”, agregó.

En otra parte de la entrevista, Martín Vizcarra refirió que la salida reciente de cuatro de sus ministros no la considera una crisis de su gabinete y que las renuncias de la ministra de Educación y el ministro de Transportes y Comunicaciones ya habían sido conversadas con anterioridad.