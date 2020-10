El presidente de la República Martín Vizcarra respondió por la investigación preliminar de la Fiscalía que lo implica en presuntos actos de corrupción con el consorcio Obrainsa. “Nosotros respetamos la independencia de poderes, en consecuencia, lo que determina el Ministerio Público lo acatamos”, dijo en Cuarto Poder.

“Le damos todo el respaldo a los fiscales para lo que están haciendo”, refirió el jefe de Estado respecto a las pesquisas a cargo del magistrado Germán Juárez Atoche.

Por otro lado, Vizcarra negó tener alguna amistad con la actual fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Según dijo, solo la ha visto en reuniones oficiales en Palacio de Gobierno.

“La primera vez que la he visto (a Zoraida Ávalos) en mi vida fue la vez que juramentó al cargo y me invitó como presidente de la República. Antes de que juramente nunca me he reunido con ella. Una vez que juramentó la he visto en reuniones oficiales en Palacio de Gobierno. En una oportunidad la recibí con funcionarios del Ministerio Público que pedían una reconsideración en el presupuesto que le asignaba el Ministerio de Economía y Finanzas en el siguiente año”, detalló.

“Nosotros como gobierno trabajamos de manera transparente y uno de esos objetivos es la lucha contra la corrupción”, sostuvo Vizcarra.

Sobre un presunto intermediario que habría ayudado a Vizcarra a cobrar las coimas a Obrainsa, el jefe de Estado rechazó que su versión sea cierta. “No puede haber intermediario de algo que no existe, que es irreal. Yo he actuado siempre de manera honesta y transparente. Nunca he mentido, en lo absoluto. Estamos trabajando, siempre con la verdad”, dijo.

"Yo sé diferencias muy bien mi función como autoridad y mi función como ciudadano".

