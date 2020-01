El presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó que la orden de 15 meses de prisión preventiva dada por el Poder Judicial contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no lo favorece políticamente.

“Existe una independencia de poderes, el sistema de administración de justicia actúa con plena independencia, no hay ninguna injerencia por parte del Poder Ejecutivo, esta orden debe cumplirse porque es un mandato que todos debemos respetar. No [me favorece políticamente], incluso la señora Keiko Fujimori ha dicho que va a retirarse de la política, así que no va a tener una participación política y que va a enfocarse en su familia”, sostuvo en diálogo con Canal N.

Este martes el juez Víctor Zúñiga decidió aceptar el pedido de prisión preventiva formulado por el fiscal José Domingo Pérez; sin embargo, estableció un plazo de 15 meses y no de 18, como había sido el requerimiento fiscal. El Ministerio público manifestó estar conforme con esta medida.

El jefe de Estado recalcó que el Ejecutivo respeta el fallo de judicial y que no expresarán una opinión a favor o en contra.

“Respetamos la decisión, no haremos ningún juicio de valor sobre si estamos de acuerdo o no, simplemente las decisiones de un poder del Estado hay que respetarlas”, señaló.

Keiko Fujimori es investigada por presuntamente liderar una organización criminal al interior de Fuerza Popular cuya principal actividad delictiva sería el lavado de activos.

En el marco de este proceso, la excandidata presidencial ya cumplió prisión preventiva en el Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos por un periodo de casi 13 meses desde el 1 de noviembre de 2018 hasta el 29 de noviembre de 2019 cuando fue excarcelada tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró fundado el hábeas corpus presentado por Sachie Fujimori.