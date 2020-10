El presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo que hubo un “aprovechamiento” de una situación personal entre las extrabajadoras de su despacho, Mirian Morales y Karem Roca, para obtener las grabaciones relacionadas al caso Richard Cisneros (‘Richard Swing’) y señaló que “seguramente” se encontrarán ilegalidades si se indaga el papel que desempeñó el congresista Edgar Alarcón (Unión por el Perú), presidente de la Comisión de Fiscalización.

“Yo creo que ahí (en los audios) se han aprovechado de una circunstancia particular por la que estaba pasando la señora Karem Roca. Semanas previas salieron reportajes de una investigación sobre algunos parientes que estaban siendo investigados [...] Eso generó inestabilidad, pensando que le querían hacer daño”, comentó en una entrevista a “Punto final” de Latina, para luego indicar que la sospecha habría recaído en Mirian Morales.

“Ante esta situación, encuentra un abogado (Fabio Noriega) y el abogado, según dice, contacta con algún congresista (Edgar Alarcón) y comienza a hacer todo. Ella, en su actitud de querer vengarse por el daño que le estaban haciendo a ella y su familia, dice ‘yo también voy a hacer’ y se genera este problema que se sobredimensiona a los niveles que hemos visto”, añadió.

Martín Vizcarra indicó que el Ministerio Público deberá hacer todas las investigaciones que correpondan sobre los audios y, luego de mencionar que no hubo ningún acto ilícito en las contrataciones de Cisneros en el Ministerio de Cultura, señaló que delitos se podrían encontrar en las coordinaciones con Alarcón.

“[¿Edgar Alarcón se aprovecha para, a través de Fabio Noriega, vengarse por el tema Chinchero?] Seguramente. Que se hagan las investigaciones. Aseguro que por ahí van a estar los hallazgos de los temas ilegales. Lo aseguro. Van a ver al final que el problema que hubo al interior de Palacio fue un problema personal entre servidores [...] Pero la sobredimensión que se da a un tema personal para que sea un tema político nacional, es porque intervienen otros actores", comentó el mandatario.

Vizcarra reiteró sus disculpas a la ciudadanía porque fueron trabajadoras de confianza de su despacho presidencial las que generaron una crisis que llevó a una moción de vacancia en su contra.

“Por eso he pedido y reitero disculpas a la población, porque esto se generó de un problema personal, de trabajadores de mi entorno. Esta señora Karem Roca, por un problema personal, por inestabilidad emocional, genera todo esto”, acotó.

En esa línea, insistió que se ha sobredimensionado la disputa personal entre Roca y Morales para aprovechar “políticamente” la situación.

“Se está aprovechando políticamente, no porque haya algo irregular. Que el Ministerio Público siga trabajando con intensidad, llegue al fondo y va a ver que las cosas que va a encontrar, quién estuvo, quiénes son las mentes maquiavélicas que organizaron todo esto para que un hecho insignificante se agrande de esta manera, pidan una vacancia presidencial y ahora, me parece, desproporcionadamente, estén personas privadas de su libertad que no tienen nada que ver. Pienso que no deberían estar (detenidas) ni siquiera siete días, pero soy respetuoso de lo que diga el Ministerio Público", concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Conoce la historia de Mafalda personaje creado por el dibujante argentino Quino

TE PUEDE INTERESAR