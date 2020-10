El presidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció hoy sobre la investigación preliminar del Ministerio Público en la que él está involucrado por el caso Richard Swing. Según la hipótesis fiscal, el jefe de Estado habría influido irregularmente en la contratación del cantante Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura.

“El jueves hice formal una voluntad que tengo como servidor público, de colaborar con las investigaciones desde ahora, de no esperar que termine mi mandato para recién dar mi declaración. Ya lo había dicho, pero el jueves lo hice formal. Le dije a la señora fiscal de la Nación que la inmunidad no es impunidad”, sostuvo Vizcarra.

Según indicó, al día siguiente de haber enviado el oficio a la fiscal Zoraida Ávalos para allanarse a las diligencias, la magistrada le respondió que hay una investigación preliminar abierta y que las diligencias que lo involucran empezarán el 28 de julio del otro año. “Pero yo insistiré a a la fiscal para que se inicie lo más pronto posible”, aseguró.

Además, el mandatario calificó como una cortina de humo a la polémica generada por la contratación del cuestionado cantante. No obstante, la Fiscalía sospecha que existe una actuación con connotaciones penales de parte del mandatario.

“Yo no me corro, aquí estoy. No quiero esperar a 28 de julio para aclarar porque todo se ajusta a la ley (...). Pronto se va a descubrir que esto no ha sido más que una cortina de humo para cubrir los actos de corrupción”, argumentó el presidente.

“Desde el primer día de nuestro Gobierno ¿cuál ha sido la principal bandera? La lucha contra la corrupción. Pero qué raro. Odebrecht había aceptado que habían dado coimas en cuatro obras. El tren eléctrico todos sabemos de qué gobierno viene, la vía Costa Verde y la Circunvalación. Esta semana Odebrecht ha aceptado que ha dado coimas en siete obras más como el Gasoducto sur peruano, proyecto Olmos, saneamiento en Iquitos. Estamos hablando de millones y millones en obras que están en cuestionamiento. ¿Alguien ha hablado de eso? No, pero el tema más importante es la contratación de una persona en el Ministerio de Cultura. ¿Se da cuenta de la desproporción?”, cuestionó Vizcarra.

El jefe de Estado aseguró que no ha obstruido la justicia y que ha colaborado en todas las diligencias que el Ministerio Público ha realizado en Palacio de Gobierno.

Sobre las declaraciones de los colaboradores eficaces que aseguran que por órdenes de Vizcarra se habría favorecido a Cisneros, el presidente respondió: “Es fácil decir cualquier declaración pero hay que contrastarla. De ahí se van a aclarar las cosas, no tengo ninguna duda (...). Cualquiera puede aspirar a ser colaborador eficaz, más aun si te asustan que te van a meter preso. Para que me suelten digo cualquier cosa. Que haya una prueba, un testimonio corroborado. Seamos serios, responsables y objetivos”.

