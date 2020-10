El presidente Martín Vizcarra se pronunció sobre las investigaciones a su entorno más cercano por presuntos actos de corrupción en la contratación del cantante Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing.

“Nosotros no hemos mentido y soy categórico, lo vamos a demostrar en las instancias que corresponden. Se hace público en plena pandemia de un contrato con el señor Cisneros para hacer un curso motivacional. Era bastante inoportuno ese contrato”, dijo el presidente en una entrevista con el programa “Punto Final”.

Para Vizcarra, la contratación de un solo servidor público en el Ministerio de Cultura “es algo completamente intrascendente”. El jefe de Estado consideró: “¿Cuánto suma la contratación del señor Cisneros? En recursos de fiscales, policías se ha superado largamente lo que se ha pagado a Cisneros. No quiero decir que no se investigue, se tiene que investigar”.

El mandatario, no obstante, reconoció que conoce a Richard Swing desde la campaña presidencial de 2016 con Pedro Pablo Kuczysnki. “En el año 2017 era vicepresidente y seguramente como cualquier ciudadano, él estaba buscando una oportunidad laboral que le corresponde evaluar al sector (Cultura). Nunca hemos interferido con ningún sector”, declaró y rechazó haberlo recomendado para que sea contratado.

Por otro lado, Vizcarra informó que entre el 1 de junio y el 27 de setiembre el Ministerio Público ha realizado un total de trece diligencias en Palacio de Gobierno, de las cuales cuatro fueron de manera presencial.

“Hemos abierto las puertas de par en par y han entrado fiscales con peritos y se han llevado toda la información. Todo se le ha dado. Hubo 13 solicitudes de información y se ha dado todo”.

Sobre la eliminación de 27 mil correos electrónicos de Palacio de Gobierno, el mandatario justificó que son mensajes que no tienen que ver con las funciones de los trabajadores. “Cada servidor público tiene su correo institucional, a ese correo le llegan correos de trabajo. Pero a cualquiera le ha pasado que llegan una serie de correos de propaganda, servicios, de gente que no conoce. Cuando es por motivo laboral, lo derivas, pero cuando no eso normalmente se elimina”, excusó.

“Se ha constatado que el señor Cisneros ha entrado tres veces a Palacio. Se tiene que determinar cuántas veces fueron en realidad. Una es con el asesor de PPK, el señor San Román. La segunda con Karem Roca y la tercera con Mirian Morales. Pero hay cinco o seis correos cuando la secretaria pide a la puerta el ingreso al señor Cisneros. Eso ocurre con él o con otras personas, hay autoridades que piden una cita en el momento y entran”, justificó Martín Vizcarra.

Respecto a las atribuciones que Richard Cisneros se ha tomado en cuanto a su poder en el Gobierno, el presidente dijo que “es parte de la personalidad” del cantante.

Según la teoría del jefe de Estado, hay fuerzas políticas y económicas que intentan “sembrar un halo de duda” sobre su gestión. “Tenemos grupos políticos que se sienten muy agredidos por las decisiones que hemos tomado. No tengo bancada en el Congreso, pero no estoy solo, estoy con el apoyo de la población”, dijo.

“Nosotros hemos tomado medidas que afectan poderes económicos muy grandes. Aprobamos la ley antimonopolio, octógonos, medicamentos genéricos. Recientemente el TC ha dado un fallo sobre deudas de empresas, nosotros hemos dicho que sí corresponde el pago. Cuando el TC determina que no prescriben y sigue el debate para cobrar esa deuda, hay intereses que se sienten afectados. No pueden encontrar una obra direccionada en mi gobierno”, indicó.

Para él, el caso ‘Richard Swing’ “se quiere inflar” y expresó su seguridad sobre que “ninguna persona detenida va a tener una responsabilidad”.

RUMORES SOBRE RICHARD CISNEROS

“Llegan a deslizar que este señor Cisneros le llevaba chicas al presidente, o que este señor Cisneros tenía algún tipo de relación especial con el presidente. Me parece tan descabellado. Uno se forma en función de los valores que vienen de casa y al final actúa en consecuencia”, aseguró Vizcarra sobre los rumores de su relación con el cantante.

“Felizmente tengo una familia muy bien constituida, sólida, mi esposa, hijas, cuatro nietos. Esto no hace nada más que unirnos como familia. Duermo tranquilo, cinco horas diarias, pero muy bien dormidas. Al final nos genera una sonrisa en la familia”, manifestó.

Para Vizcarra, Richard Cisneros es un “ciudadano como los 33 millones de peruanos que merece mi respeto. No tengo ninguna relación de cercanía y de amistad. Lo conozco, lo he visto, he conversado con él en ciertas oportunidades”.

Según el mandatario, su error fue quitarle importancia al caso cuando inició porque lo veía “tan intrascendente” que no imaginó que iba a escalar tanto.

