No, no se salva. La decisión judicial que ordenó ayer archivar los delitos de asociación ilícita y usurpación de funciones en la investigación que se le sigue por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, no lo exculpa. Martín Vizcarra, el expresidente que se aprovechó de su cargo para vacunarse contra el coronavirus a espaldas de los peruanos, seguirá siendo investigado por corrupción en este proceso y por el delito más grave: colusión.

El sobreseimiento dictado por el Poder Judicial no lo exonera del delito de colusión agravada, por el que la Fiscalía ha solicitado una pena de 15 años de prisión y nueve de inhabilitación. Vizcarra es señalado de recibir coimas por más de dos millones de soles para favorecer a empresas con obras cuando era gobernador regional de Moquegua.

La disposición del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de sobreseer estos dos delitos se da a solicitud del fiscal provincial Germán Juárez Atoche, del equipo especial del caso Lava Jato, que está adecuando el delito que corresponde al expresidente en esta investigación.

Según las pesquisas fiscales, Vizcarra habría recibido un soborno de un millón de soles de las empresas Obrainsa y Astaldi por el proyecto Lomas de Ilo, mientras que por la concreción de la obra Hospital de Moquegua el consorcio ICCGSA e Incot le habría entregado 1.3 millones de soles al entonces gobernador regional.

Por este caso, la Procuraduría solicitó en noviembre último establecer una reparación civil de S/42′628,106.06 por daño extrapatrimonial y daño patrimonial.

DENUNCIADO EN EL CONGRESO

La orden judicial de ayer lunes no ha salvado a Vizcarra, ya salpicado de presunta corrupción en los últimos días, al ser sindicado de haber encabezado una organización criminal que cobraba millonarias coimas a cambio de obras públicas desde Provías Descentralizado, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), cartera que lideró durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Embarrado aún más por la declaración de testigos en reserva, que contaron al equipo especial liderado por la fiscal Marita Barreto que encabezaba un esquema de coimas, el expresidente afrontará ahora una denuncia desde el Congreso por este caso llamado Los Intocables de la Corrupción o Los Moqueguanos. Héctor Ventura, de Fuerza Popular, lo ha denunciado constitucionalmente por los delitos de tráfico de influencias y colusión agravada.

El legislador, quien presentó el documento ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), explicó que su denuncia busca darle facilidades a la Fiscalía y estar unos pasos adelante para cuando el Fiscal de la Nación solicite el levantamiento del fuero político el exmandatario.

“Está en manos del Congreso que se vote a favor de esta denuncia y darle celeridad. No queremos que queden impunes los actos ilegales de Martín Vizcarra”, dijo Ventura a Perú21TV.

Este caso saltó a la luz luego de un sorpresivo operativo fiscal de allanamiento y detenciones en Lima y Moquegua, en donde se detuvo a cuatro personas, entre ellos Carlos Revilla, director ejecutivo de Provías. La investigación señala que esta organización presuntamente liderada por Vizcarra operaba al estilo de Los Chotanos, cuyo cabecilla era el expresidente Pedro Castillo.

