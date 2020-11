El recién vacado de su cargo presidencial Martín Vizcarra se reunió con su gabinete ministerial para dar su último mensaje a la Nación y anunciar su despedida con algunas conmovedoras palabras. En su pronunciamiento recalcó que no tomaría acciones legales tras la destitución por incapacidad moral que fue aprobado con 105 votos.

“Me voy con la consciencia tranquila del deber cumplido. Esperemos que el futuro depare lo mejor para los peruanos y esperemos ojalá que pronto nos enteremos de cuáles fueron las razones de fondo para esta decisión, si son decisiones para lo mejor de todos los peruanos o por intereses personales”, dijo Martín Vizcarra junto a su equipo.

El exmandatario también agradeció a los peruanos que lo apoyaron y le ofrecieron su respaldo en estos dos años y 8 meses que presidió el sillón presidencial.

El último día de Martín Vizcarra en Palacio de Gobierno. (Presidencia)

“Agradezco a todo mi equipo que me ha acompañado y con quienes hemos tomado siempre las mejores decisiones para el país quiero agradecer profundamente al pueblo peruano, a los jóvenes, a la juventud, a los empresarios, al ciudadanos de a pie por acompañarme por emprender junto a nosotros la lucha frontal contra la corrupción que ha sido y seguirá siendo nuestra bandera”, agregó.

En la misma línea recalcó: “Hoy día dejo palacio de gobierno, hoy día me voy a mi domicilio a pesar que hay innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales para impedir esta decisión. Directamente y como Martín Vizcarra no voy a tomar ninguna acción legal, no quiero que de ninguna manera se pueda entender que mi espíritu de servicio al pueblo haya sido tan solo una voluntad de ejercer el poder”.

El Congreso aprobó la vacancia contra Martín Vizcarra con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones.

El presidente del Congreso Manuel Merino citó a los congresistas mañana a las 5:00 p.m. a la sesión solemne de asunción del cargo de presidente de la República y levantó la sesión del Pleno.

Declaraciones de Martín Vizcarra 09/11/2020