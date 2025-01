Martín Vizcarra se burla de las inhabilitaciones y sigue haciendo proselitismo político

No tiene una sino dos inhabilitaciones efectivas para el ejercicio de la función pública en su contra. Y en los próximos días podría sumar una tercera, toda vez que hoy la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final que recomienda inhabilitarlo por 10 años por el cierre del Parlamento en el año 2019.

El expresidente de la República Martín Vizcarra Cornejo quien, además, actualmente enfrenta un juicio por presunto delito de corrupción por el caso Obraínsa, sin embargo, se presenta ante la ciudadanía como candidato y pretende postular al sillón presidencial. Todo eso a sabiendas de que tiene un impedimento constitucional para participar en las elecciones generales de 2026.

"Tenemos toda la voluntad de participar y vamos a postular. Hay una masa ciudadana muy importante que respalda nuestra candidatura así que vamos a trabajar para ello de manera responsable; vamos a ser candidatos en 2026", ha señalado en más de una ocasión el exmandatario, quien la última semana viajó a Iquitos para desarrollar su campaña electoral engañosa con la bendición del Poder Judicial que, en diciembre último, dejó sin efecto las medidas restrictivas que se le impusieron por los casos Lomas de Ilo y hospital de Moquegua y que, entre otras cosas, le impedían salir de Lima sin autorización judicial previa.

Caso Vacunagate

En abril de 2021, el Congreso de la República, con 86 votos, lo inhabilitó para ejercer cargo público durante 10 años por el llamado caso Vacunagate. Como se recuerda, en plena pandemia Vizcarra, aprovechando su condición de presidente de la República, se vacunó contra el COVID-19 con dosis adicionales de Sinopharm y dispuso el mismo beneficio para su esposa Maribel Díaz y su hermano mayor César; todo ello a espaldas de la ciudadanía.

Por este mismo hecho fueron inhabilitadas también para ejercer cargos públicos las exministras de Salud Pilar Mazzetti y de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete.

El exdecano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, en declaraciones a Perú21, precisó que la pandemia cobró la vida de más de 600 galenos ante la inacción e indiferencia del gobierno de Vizcarra.

"Pasamos los momentos más catastróficos en salud pública, no se tenía a las personas idóneas para dirigir (la pandemia) y evitar tantas muertes; murieron alrededor de 600 médicos y el gobierno no apoyó absolutamente en nada, los recursos del Colegio Médico tuvieron que utilizarse para apoyar a los médicos de provincias y conseguirles camas UCI", recuerda.

Frente a ello, lamenta que ahora, pese a tener en su contra dos inhabilitaciones para ejercer la función pública, el ex jefe de Estado se presente ante la ciudadanía como candidato presidencial.

"En este país las autoridades dan un mal ejemplo a la población, no acatan las reglas, ni siquiera tienen un mínimo de autocrítica. Él piensa que su actuación ha sido correcta cuando la población tiene los indicadores más nefastos en salud. La población debe analizar el comportamiento de estas autoridades, parece que no se da cuenta del daño que él ha hecho en salud, para él todo estuvo perfecto cuando la realidad y los indicadores han sido dramáticos en nuestro país, los peores en América Latina y en el mundo", añadió.

Caso Obraínsa

Poco más de un año después de esta primera inhabilitación, en mayo de 2022, el Pleno del Legislativo, por mayoría, dio luz verde a una segunda sanción a Vizcarra por sus vínculos con empresas privadas durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones en el marco del llamado caso Obraínsa. En este caso fue una inhabilitación para desempeñar cargo público por 5 años. Y es que pese a la prohibición de intervenir en la gestión de empresas y asociaciones privadas, el exmandatario no renunció a sus acciones en la empresa C y M Vizcarra cuando tuvo un asiento en el gabinete ministerial.

A pesar de todo ello, el expresidente despliega hoy una intensa campaña con miras a su postulación, dice, a la primera magistratura de la Nación. Y lo hace a través de las redes sociales donde se presenta comiendo, cocinando, con sus perritos, en pijama, no importa si hace el ridículo; todo vale, lo importante es tener presencia.

A eso suma sus recorridos en Lima y diversas ciudades del país hasta donde llega para hacer promesas, cuestionar al gobierno, pero siempre sin responder a las críticas fundamentadas a su gestión gubernamental y menos a su ineficiente actuación ante la pandemia.

¿Hay alguna forma de revertir esta situación. El expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma sostuvo que dado que el exmandatario no respeta a plenitud las consecuencias de la inhabilitación, el procurador del Congreso de la República tendría que dirigirse al Poder Judicial demandando o requiriendo el cumplimiento de la resolución que dispuso su inhabilitación.

"No puede (Vizcarra) burlarse de la resolución del Parlamento y seguir haciendo actos de proselitismo político, incluso engañando a la ciudadanía ante la que sostiene que va a ser candidato. Él no puede fundar ni formar parte de una organización, no puede postular a cargo público porque está inhabilitado para el ejercicio de sus derechos políticos", indicó.

En entrevista con Perú21, García Toma subrayó que el procurador del Legislativo tendría que acompañar su demanda con la documentación que confirma estas inhabilitaciones y acreditar que Vizcarra se está zurrando en lo que aprobó el Congreso y que se ampara en la Constitución. "Si él (Vizcarra) quiere irse a bañar a Las Huaringas puede hacerlo como civil, pero no puede presentarse en un mitin, tomar juramento a dirigentes o dar discursos que estén relacionados a la política porque está infraccionando la Constitución", agregó.

¿Puede actuar el Jurado Nacional de Elecciones? Para el constitucionalista, la intervención del ente electoral se producirá al momento de inscribirse las listas de candidatos, pero no ahora. "El está cometiendo una infracción porque hace proselitismo político de manera abierta, él no puede postular, está engañando a la ciudadanía y zurrándose en la resolución del Parlamento", puntualizó.

"Miente con descaro"

Por su parte, en entrevista con este diario, el congresista Ed Málaga criticó el comportamiento de Vizcarra de "engañar y mentirle a la población con descaro".

"El Congreso obviamente está haciendo lo que puede en su ámbito que son las inhabilitaciones y que son categóricas, esto definitivamente va a ser así, no se puede revertir porque es la potestad del Parlamento inhabilitarlo. Ahora, el tema depende también de la celeridad del Ministerio Público y del Poder Judicial para resolver sus casos porque mientras no se logre una condena final vamos a estar en este limbo. Vizcarra es una persona procesada que no está condenada; esta situación se genera por la lentitud del Ministerio Público y del Poder Judicial de resolver estos casos tan graves que realmente deberían tener prioridad sobre otros", advirtió.

En ese contexto, el legislador comentó que la Fiscalía podría actuar de oficio y denunciarlo por falsedad genérica e ideológica "toda vez que él está engañando a la ciudadanía a fin de hacer su proselitismo". "Mentirle al país como lo está haciendo desde su gobierno es algo que puede ser encauzado hacia el Ministerio Público", indicó y añadió que el Jurado Nacional de Elecciones también podría tomar medidas como lo hizo en el caso de Antauro Humala. "En su caso fue por atentar con los principios democráticos, en el de Vizcarra podría ser porque a sabiendas de su inhabilitación hace campaña y eso, en caso de salir electo, podría generar un caos en las instituciones y en la democracia".

En el banquillo

Actualmente, Vizcarra es sometido a juicio oral por corrupción en las licitaciones de las obras Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua durante su gestión como gobernador de esa región entre 2011 y 2014.

De acuerdo a la tesis fiscal, él aprovechó su cargo para entregar información privilegiada a la empresa Obraínsa a cambio del pago de más de un millón de soles.

Por estos hechos, el fiscal Germán Juárez Atoche ha solicitado 15 años de prisión y su inhabilitación por 9 años para ejercer cargo público, además del pago de S/151,058.

Mientras eso se resuelve, el procesado expresidente sigue sorprendiendo a los peruanos pidiéndoles los votos para la elección en un cargo que, de ninguna manera, en la eventualidad de ser elegido, podrá ejercer y mucho menos honrar.

