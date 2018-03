Para el presidente de la República Martín Vizcarra no existen feriados y así lo dejó ver al publicar este jueves una fotografía junto a su flamante premier César Villanueva .

Ambas autoridades se reunieron para detallar los pormenores del la transición de mando que la ex presidenta de ministros, Mercedes Aráoz, prometió apoyar con el fin de asegurar la tranquilidad y óptimas condiciones de la continuidad.

"Con @CesarVPeru trabajando por el País. #ElPerúPrimero", escribió el mandatario Martín Vizcarra en su cuenta de Twitter.



Congresista de Alianza para el Progreso y ex gobernador regional, César Villanueva, fue designado como la nueva mano derecha de Martín Vizcarra. Esta no será la primera vez que Villanueva se ponga fajín de premier, pues asumió el mismo cargo, aunque no por mucho tiempo, durante el gobierno de Ollanta Humala.