Martín Vizcarra recibe respaldo de bancada de Peruanos por el Kambio

Los integrantes de la bancada Peruanos por el Kambio (PpK) se reunieron esta mañana con el presidente de la República, Martín Vizcarra , para expresar su respaldo a las reformas política y del sistema de justicia que ha planteado el Gobierno.



"En reunión con el Presidente Martin Vizcarra , la bancada Peruanos por el Kambio respalda las acciones del Gobierno en defensa de las reformas constitucionales y legales. ¡Que no nos distraigan! El país necesita con urgencia estas reformas", fue el mensaje publicado en la cuenta de la bancada PpK.

De esta forma, los parlamentarios oficialistas expresaron su apoyo al referéndum planteado por el mandatario el pasado 28 de julio, durante su discurso presidencial, con el objetivo que la consulta popular se lleve a cabo antes de fin de año.

El último martes, Martín Vizcarra asistió a la ceremonia de conmemoración por la reincorporación de Tacna al Perú. Allí aseveró que continuará con la reforma pese a los "grandes intereses, la delincuencia, el narcotráfico, políticos corruptos, jueces y fiscales que arreglan procesos bajo la mesa".

"No me van a doblegar, continuamos en el rumbo que hemos trazado el 28 de julio. No nos van a doblegar, hagan lo que quieran, hagan lo que puedan, pero no podrán contra el pueblo del Perú que se ha decidido a combatir la corrupción", señaló.