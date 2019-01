Martín Vizcarra renunció a su empresa el día que asumió como presidente

El presidente Martín Vizcarra está envuelto en un confuso caso. C y M Vizcarra -la empresa que fundó con su hermano César en Moquegua- fue proveedora del consorcio que ejecutó la carretera Interoceánica Sur, obra que fue construida por la brasileña Odebrecht y otras firmas peruanas.

Los opositores de Vizcarra advierten que mintió porque -meses atrás- cuando se le consultó si su compañía había contratado con Odebrecht, este dijo que no. Sin embargo, el mandatario ha asegurado en los últimos días que no faltó a la verdad porque C y M Vizcarra hizo negocios con Conirsa, el consorcio que construyó el proyecto, y no específicamente con Odebrecht.

Pero distintos medios han informado en las últimas horas que el mandatario renunció a dirigir a su empresa meses después de haber jurado como presidente de la República -hecho que sucedió el 23 de marzo del 2018- y no "inmediatamente" después de tomar el mando, como él mismo lo aseguró.

Respecto a esto último, Perú21 pudo conocer que Vizcarra vendió las acciones que le correspondían el mismo día que el Congreso de la República lo invistió. Este diario accedió al documento que el jefe de Estado derivó a la Notaría Dannon para legalizar su dimisión y que conste en registros públicos.

En el escrito se precisa que la minuta -la documentación privada en la que Martín Vizcarra comunicó al notario la venta total de sus acciones- llegó al notario Luis Dannon Brender el 26 de marzo, tres días después de la juramentación en el Parlamento.

Documento suscrito por notario Documento suscrito por notario

"El 23 de marzo, el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo asumió la Presidencia de la República del Perú, por lo que acordó con el comprador la venta de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la sociedad (C y M Vizcarra) de las cuales era titular", se lee en documento notarial.

El 16 de mayo del 2018 se expidió el testimonio de la escritura pública, confirmando así la transferencia de acciones. El notario de Lima envió los documentos a registros públicos de Moquegua, región en donde la compañía se fundó, para que oficializar la medida.

Sello que confirma cierre de testimonio. Sello que confirma cierre de testimonio.

Debido al proceso que demanda la declaración de esa decisión ante registros públicos, según fuentes de Palacio de Gobierno, es que la venta de acciones de Vizcarra fue oficial en agosto del año pasado. Aunque se consigna que la transferencia se concretó en marzo.

Por su parte, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó hoy investigar al consorcio que ejecutó la Interoceánica y con la que C y M Vizcarra contrató.