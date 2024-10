Martín Vizcarra reclama porque no aparece en encuesta de Ipsos

Un desmemoriado Martín Vizcarra criticó que su nombre no apareciera en la reciente encuesta nacional realizada por Ipsos para Perú21 sobre preferencias electorales de cara a los próximos comicios de 2026, publicada el último domingo.

“Ayer ha salido una encuesta de Ipsos donde en la ficha no se incluye a Martín Vizcarra; lo quieren desaparecer a Martín Vizcarra, lo desaparecen de la ficha, pero no me van a desaparecer de la política”, dijo el investigado expresidente a su salida de la audiencia del inicio del juicio oral en su contra por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Lo que parece olvidar el vacado exmandatario es que se encuentra incapacitado para postular, pues tiene dos inhabilitaciones del Congreso para ejercer cualquier cargo público.

En abril del 2021, el Pleno del Legislativo aprobó inhabilitarlo por 10 años por haber recibido irregularmente las vacunas de Sinopharm, contra el Covid-19, cuando era presidente de la República.

En mayo de 2022, el Congreso le impuso otra inhabilitación, de cinco años, por sus presuntos vínculos con empresas privadas cuando era ministro de Transportes durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, en el llamado caso Obrainsa.

La reciente encuesta de Ipsos ubica a Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, con 12%, en el primer lugar de las preferencias de los entrevistados a quienes se les consultó por quién votarían si las elecciones presidenciales fueran mañana.

Detrás de la tres veces candidata se encuentra el sentenciado por el asesinato de cuatro policías en el ‘Andahuaylazo’, Antauro Humala con 8%.

El comediante Carlos Álvarez y el expresidente Francisco Sagasti aparecen con un 4%.

