El presidente Martín Vizcarra respondió por las acusaciones que un aspirante a colaborador eficaz del caso Club de la Construcción sindicó contra él por presuntos cobros de coimas por más de S/1 millón al consorcio Obrainsa Astaldi cuando se desempeñó como gobernador regional de Moquegua.

“Rechazo categóricamente lo que ha manifestado este aspirante a colaborador eficaz. Desde hace dos años tiene esta condición de aspirante, pero como no tiene ninguna prueba no ha sido considerado como colaborador”, enfatizó Vizcarra en el programa “Panorama”.

El jefe de Estado negó que entre el 4 y 5 de noviembre de 2018 haya acudido a una reunión con el empresario Paul Tejeda para coordinar un indebido favorecimiento en la licitación de una millonaria obra, cuya ejecución estaba a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

“He estado en reuniones cuando la obra ya fue adjudicada y fueron por razones técnicas. Obviamente, mi cargo de presidente regional fue de cuatro años y la obra fue una de las prioridades para llevar adelante. (El 4 y 5 de noviembre) En esa oportunidad no fui a la reunión. Yo era gobernador regional, podía viajar a Lima, pero en esa fecha no tuve ninguna reunión, en lo absoluto”, aseguró el mandatario.

Una de las acusaciones del aspirante a colaborador eficaz es que Vizcarra le reveló a Tejeda cuál era el precio que debía ofertar por la ejecución de la obra para ser elegido ganador del proyecto. Al respecto, el presidente respondió que no conocía cuál era el valor de la obra porque fue Unops la encargada de todo el proceso de licitación.

“Este proyecto es sumamente importante para la región Moquegua, es prioritario, es necesario. El 2012 se hizo el expediente técnico, el 2013 se hace la gestión para solicitar recursos en el MEF. En vez de hacer la licitación nosotros (el Gobierno Regional de Moquegua), en una decisión del consejo regional es que se determina que lo haga Unops”, aseveró.

VIDEO QUE PUEDE INTERESAR

Richard Swing dice que Lucía de la Cruz fue su telonera.

TE PUEDE INTERESAR