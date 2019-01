Martín Vizcarra y Rafael Rey en la gran celebración de Odebrecht

La constructora Odebrecht tuvo gran poder de convocatoria en el Perú hasta 2014. Eso a pesar de que en marzo de ese año, ya se conocía desde el Brasil que la Policía Federal investigaba una red de lavado de dinero que operaba en Brasilia y Sao Paulo. Que los testimonios de un ex directivo de Petrobras, la estatal brasileña de petróleo, y del experto facineroso que le blanqueaba el dinero, habían revelado que esa red estaba vinculada a las grandes constructoras de ese país y sobre todo a Odebrecht. Es decir, había comenzado lo que desde el primer momento se llamó la operación Lava Jato.

Tres años antes, en 2011, el periodista Aldo Mariátegui denunció en el diario Correo la injerencia política y empresarial de las constructoras brasileñas en el Perú. Mariátegui era director del diario y la denuncia le costó el cargo.

Las fotos que Perú21 muestra en esta edición fueron tomadas en octubre de 2014. Siete meses después de que se desatara el escándalo en el Brasil, la constructora Odebrecht celebró su aniversario número 35 en el Perú como si no pasara nada y, por supuesto, tiró la casa por la ventana. La fiesta fue en la Huaca Pucllana; los directivos y los funcionarios llevaban en la solapa un pin dorado en el que decía “Odebrecht 35” y, entre otros , fueron invitados al evento el entonces gobernador de Moquegua, Martín Vizcarra, y el entonces parlamentario andino, en representación del fujimorismo, Rafael Rey.

También asistieron el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Ollanta Humala, Carlos Paredes, y el titular del MTC durante el gobierno de Alan García, Enrique Cornejo, y otros tantos más.

Vizcarra en la fiesta

Aunque no le guste, ni siquiera el presidente Martín Vizcarra se libró del efecto seductor que produjo, durante años, la globalizada Odebrecht. Una empresa latinoamericana con obras gigantescas en 30 países impresionaba, claro está. Nadie faltaba a sus fiestas, muy pocos conocían el verdadero secreto de su expansión. Y esos pocos son los que ahora deben responder por qué se dejaron comprar.

El presidente ha dicho que la empresa constructora que fundó con su hermano en Moquegua le alquiló maquinaria al consorcio Conirsa en 2006 para la construcción de la carretera IIRSA Sur, pero que ellos nunca fueron proveedores de Odebrecht. Hasta donde la prensa ha investigado, las cuentas de la empresa de los ingenieros Vizcarra están claras, los montos que Conirsa les pagó no fueron sobrevaluados y no hubo nada ilegal, pero el presidente no puede negar que Odebrecht era la parte más grande de Conirsa y que él y su empresa tuvieron una relación estrictamente técnica con la constructora brasileña.

La foto de 2014 lo demuestra: el presidente, siendo gobernador, no fue fotografiado con los mandamases; en el álbum del aniversario número 35, Martín Vizcarra aparece con el director de Inversiones y otro funcionario de la constructora Odebrecht.



También fue Rey



Según los ojos con los que se mire, las fotos con Rafael Rey, en cambio, podrían sugerir cosas distintas. Para entonces, la relación entre Odebrecht y el fujimorismo no era pública. Hoy, por versiones del propio Jorge Barata, se sabe que Jaime Yoshiyama se reunió con ellos para gestionar aportes de dinero para la campaña de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular).

La plana mayor –Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Ricardo Boleira y Luiz Mameri–, que, como muestran las fotografías, recibe deferentemente a Rey, sabía de las donaciones. Rafael Rey había sido parte de la plancha presidencial que encabezó Keiko Fujimori en 2011, fue candidato a la segunda vicepresidencia. Quizá por eso el mismísimo Odebrecht lo trata con familiaridad.

Hoy, ocho años después, el ilegal financiamiento de la más poderosa de las constructoras brasileras a las campañas presidenciales de los últimos 18 años en el Perú, les ha puesto la soga al cuello a los políticos que destacaron.

En la misma situación está la pareja Humala-Heredia, la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, su candidato a la primera vicepresidencia Jaime Yoshiyama, la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán, el ex gobernador del Callao Félix Moreno, los ex presidentes Alejandro Toledo, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski.

Responde Palacio de Gobierno

“El presidente no recuerda ni sabe quiénes son”, respondió la oficina de prensa de Palacio de Gobierno a Perú21.

“Vizcarra fue gobernador y, como tal, ha asistido a algunas reuniones e invitaciones de tipo social y del mundo empresarial en donde suelen invitar a autoridades”, señaló.

“La fotografía no denota alguna cercanía. No hay absolutamente nada raro ni malo en una foto de hace años”, advirtió Palacio.

Martín Vizcarra fue gobernador de Moquegua desde enero de 2011 hasta diciembre de 2014.

La agenda pública del gobierno regional de Moquegua consigna que el 22 de octubre de 2014, día de la celebración de Odebrecht, Vizcarra estaba en Lima en una reunión de Unops. La agenda no dice nada de un evento de Odebrecht.

Habla Barata

El equipo especial del caso Lava Jato del Ministerio Público, liderado por el fiscal Rafael Vela, interrogará a Jorge Barata los días 12, 13 y 14 de marzo en Brasil. Esta declaración forma parte del acuerdo de colaboración eficaz al que llegó la Fiscalía con la constructora brasileña.

Jorge Barata hablará el 12, 13 y 14 de marzo en Brasil. Jorge Barata hablará el 12, 13 y 14 de marzo en Brasil.



En abril de 2018, ante el fiscal José Domingo Pérez declaró Luiz Mameri , quien señaló que autorizó los pagos ilegales para las campañas del fujimorismo y de Ollanta Humala. Mameri dijo que el dinero salió de la Oficina de Operaciones Estructuradas, despacho encargado de pagar los sobornos, conocido como la Caja 2.

Ricardo Boleira, en octubre pasado, también confesó que pagó un soborno de 4 millones de dólares a Félix Moreno.