El presidente Martín Vizcarra fue consultado esta mañana si recibirá al fiscal especial Lava Jato, Germán Juárez, para dar su testimonio sobre la investigación que se le sigue por el presunto cobro de coimas a empresas vinculadas al Club de la Construcción. El mandatario señaló que es investigado en dos despachos fiscales y por ello busca conocer cuál es competente.

“Lo que pasa es que como todo ciudadano tengo el derecho de saber qué Fiscalía va a investigar la materia. No peuden investigar un mismo hecho, dos fiscalías”, acotó.

Asimismo, el jefe de Estado abordó la respuesta de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien le respondió en un oficio para determinar qué despacho es comeptente para investigar su caso.

“Consultaré con los abogados. Si ella (la fiscal de la Nación) no puede definir, tendrá que haber un ente superior que lo defina la competencia. Eso hay que verlo desde el punto de vista legal”, acotó.

“Lo único queremos es que el Ministerio Público determine la Fiscalía competente”, expresó.

Por otro lado, el jefe de Estado expresó que “no tiene ningún sentido” presentar otra cuestión competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) dado que ya fue presentada ante esta instancia cuando se interpuso una primera vacancia en su contra en setiembre pasado. Aunque se le consultó si presentará una medida cautelar ante el TC, el mandatario se enfocó en el proceso competencial pendiente de resolver.

“Si no han respondido a la primera, a pesar del tiempo pasado, ¿qué sentido tiene presntar otra? No tiene sentido porque ya presentamos una medida competencial al TC. Ha pasado mes y medio y no ha respondido”, aseveró.

