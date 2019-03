El primer año del presidente Martín Vizcarra

Martín Vizcarra cumple mañana su primer año en el gobierno al que llegó en forma accidentada y como una salida constitucional a la crisis provocada por Pedro Pablo Kuczynski.

Se estrenó en la Casa de Pizarro con un 55% de respaldo popular, según Datum. Su actuación firme frente a la corrupción destapada por los audios de la vergüenza y el referéndum que impulsó elevaron su popularidad hasta el 66%.

Un año después, el jefe de Estado registra un aval nada despreciable de 56%, que podría mantener o elevar si saca provecho de las reformas políticas planteadas por la Comisión Tuesta y con la ejecución de acciones para reactivar la economía.

CARLOS BRUCE: “HAY LOGROS Y COSAS QUE PUDIERON HACERSE MEJOR”



¿Cuál es su balance de este primer año de gobierno?

El primer gran logro es haber hecho una transición sin mayores sobresaltos. Luego el inicio del crecimiento económico; este último año hemos crecido 4% vs. el 2.8% del año anterior. El tercer gran logro es la lucha contra la corrupción; toda la reforma constitucional que se ha hecho para crear una nueva institución que elija a los jueces. Ahora se viene la reforma del sistema político.

Los detractores sostienen que hay temas que han sido desatendidos, como la reconstrucción del norte y el crecimiento de los niveles de anemia.

Hay logros y cosas que se pudieron haber hecho mejor. La reconstrucción efectivamente no va tan rápido como quisiéramos, pero si la comparamos con otros procesos de reconstrucción, por ejemplo en Pisco, se ve que ahora es más rápido.

¿Reconoce errores?

Ahora, como parte del gobierno, si hubiera habido un error, lo expreso al interior.

Vizcarra ha bajado diez puntos. Fuerza Popular lo atribuye al cansancio de la población por una conducta populista...

Todo gobierno tiene desgaste, no ha habido presidente que tenga encima de 60% después del primer año de gobierno y el 56% que tiene el presidente está entre los más altos que ha habido de aprobación. Gran parte de eso se debe a su decisión de ir firmemente contra la corrupción.

¿Qué debemos esperar en este segundo año?

​No estamos diciendo que ya se solucionó todo el tema de justicia. Hay proyectos de ley que todavía están en el Congreso, pero ya se avanzó. También está el tema de las obras de agua, vivienda, colegios, carreteras, es algo en lo que vamos a centrarnos, (...) vamos a comunicar mejor las cosas que se hagan y a hacer nuevos programas como el bono para jóvenes para alquiler...

¿Cómo será la relación con el Parlamento?

De mutuo respeto. Por supuesto no puede haber consenso porque cada poder tiene su rol; siempre habrá algunas discrepancias, hay que respetarlo. Lo que vemos es que no existe mala voluntad o intenciones de buscar una interrupción del periodo presidencial, cosa que había hace dos años. Creo que las relaciones con el Congreso serán más normales, no digo mejores, sino normales.

¿Será sencillo trabajar sin el respaldo de un partido?

Obviamente es más difícil, eso sin duda. La democracia se basa en partidos; lamentablemente la precariedad en el sistema de representación ha llevado a una situación donde el partido de gobierno, que llevó al presidente al poder, ahora ya no es el partido de gobierno, y el gobierno gobierna sin partido, pero sí tiene una bancada que a su vez no tiene partido; es una situación bien extraña.

Jorge del Castillo Jorge del Castillo

JORGE DEL CASTILLO: “A MARTÍN VIZCARRA NO LE VEO ESPÍRITU DE DIÁLOGO”



¿Vizcarra cumple su primer año con nota aprobatoria?

Lo que tiene es una percepción aprobatoria, que es distinto, porque si nos referimos exclusivamente a la acción de gobierno como gestión, ahí no ha habido mucho. Lo que hay es una importante percepción de orden político, social, que no es ningún demérito, pero creo que está muy encasillado en ese espacio. No veo un destrabe de proyectos importantes, más bien están trabados como Las Bambas...

¿Qué le ha faltado? ¿Se centró mucho en la lucha anticorrupción?

Su prioridad estuvo en ese tema y nunca ocupó otros espacios y, como toda materia, se desgasta, se termina, y parece que a él se le ha agotado la cuerda por ahí. Creo que la falla está en seguridad y el escaso nivel de manejo económico. Hay otros colaterales como los programas sociales. Han cambiado a la ministra, pero resulta que ponen en su reemplazo a quien justamente retiró la papilla de los programas de nutrición infantil con la consecuencia de haberse elevado la anemia; no creo que hayan hecho una buena inversión ahí.

Vizcarra asumió prometiendo crecimiento económico y mejora de la calidad de vida, ¿ha habido avances?

No me parece, más bien puede haber un retroceso, como este de hacer participar a los directores que no estén aprobados, afectaba el principio de meritocracia en el proceso magisterial; ya lo dejaron sin efecto, pero era un barbaridad.

¿Tiene expectativas respecto a Salvador del Solar?

No conozco su gestión, ha sido ministro un corto tiempo, pero (le doy) el beneficio de la duda, no descalifico a priori. Ha señalado que su tarea principal sería en la parte comunicacional, pero requiere gestión, sino, no tiene nada que comunicar o muy poco y la gente se da cuenta cuando la comunicación no tiene respaldo en los hechos; espero que le vaya bien.

¿Es momento de concretar el diálogo?

Vizcarra ofreció dos veces diálogo y nunca lo cumplió. Yo creo que el premier tendría que hacerlo, de preferencia antes de su mensaje de investidura para buscar consenso; el presidente no creo que quiera dialogar mucho, no le veo espíritu de diálogo.

¿Cuáles deben ser los ejes de gestión de gobierno?

Se tiene que concentrar en dos o tres megaproyectos que tienen que hacerse pronto porque permiten incrementar el PBI de manera más rápida y eso tiene un efecto multiplicador en el empleo y la industria; también ponerle mucho empeño a la seguridad ciudadana. Habrá otros temas, pero la gente espera tener empleo y eso funciona con buena economía, que funciona con confianza y estabilidad, (...) ahí está la madre del cordero y tampoco confrontación permanente con el Congreso, ya está demostrado: mucha pelea, pocos resultados.