El presidente de la República, Martín Vizcarra , brindará hoy una entrevista al noticiero 'Primera Edición', esto luego que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujirmori, revelara que se reunió con el mandatario hasta en dos oportunidades.

Como se recuerda, en conversación con Canal N, Fujimori dijo que una primera reunión se desarrolló en San Isidro y esta fue para trasmitirle la buena voluntad de su partido político.

"Y así como lo dijimos, lo hicimos públicamente. Lo demostramos a través del voto de confianza del gabinete Villanueva", expresó.

La segunda reunión se dio en Miraflores. "Aquella oportunidad, le trasmití el ánimo de colaborar y ayudar a que su gobierno sea exitoso y culmine el 2021 en contra de esas voces que decían vayamos a elecciones", sostuvo a Canal N.

Tras estas declaraciones, el premier César Villanueva manifestó que se dieron en el marco del diálogo y de consulta que ha llevado a cabo el actual gobierno con todas las líneas políticas.

"He señalado siempre la necesidad de que los líderes políticos se reúnan y conversen", indicó el premier y agregó que los encuentros entre Vizcarra y Fujimori fueron "conversaciones de consultas que se pueden dar en torno a las líneas políticas centrales, pero no es un elemento oscuro ni nada bajo de la mesa que no se pueda revelar y si la señora Fujimori lo manifestó, me parece bien", expresó a Panorama.