Más vale tarde que nunca. Un preinforme elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión de Ética Parlamentaria, que será debatido mañana sábado, recomienda el inicio de la investigación al congresista de Alianza para el Progreso (APP) Jhosept Amado Pérez Mimbela, quien le mentó la madre al presidente de la República, Martín Vizcarra, en una sesión remota el pasado 5 de julio.

Como se recuerda, ese día, en circunstancias que se acababa de aprobar la eliminación de la inmunidad para los congresistas y otras altas autoridades, entre ellas el jefe de Estado, el referido legislador expresó: “Hasta Vizcarra se quedó sin inmunidad ya se c*** ese c******dre”.

Un informe del Área de Grabaciones del Congreso, confirmó que en la sesión remota, al momento que intervenía el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, se activó el micrófono de Pérez.

Fue recién después de conocerse este informe que el legislador, quien le había negado “rotundamente” a Perú21 haber formulado el agravio al mandatario, ofreció disculpas públicas ante el Pleno. “Yo lo niego rotundamente, yo no he sido, eso se lo aclaro. Yo no me expreso de esa forma porque es el presidente y le tengo respeto”, declaró a este diario apenas dos días después del incidente.

De acuerdo al informe de la Secretaría Técnica, “las disculpas públicas ofrecidas por el denunciado no enervan el hecho de que faltó el respeto a la investidura del presidente que constitucionalmente representa a la nación”.

Asimismo, agrega, que “es necesario resaltar que las disculpas han sido ofrecidas una vez que se hizo público el nombre del congresista” y que estas “se dieron recién después de 25 días del agravio público.

Al respecto, cabe señalar que la bancada de Alianza para el Progreso, hasta el momento, no ha tomado ninguna acción disciplinaria respecto del congresista Pérez Mimbela.

