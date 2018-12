Martín Vizcarra: "No vamos a usar ninguna práctica vedada para lograr objetivos"

Tras el escándalo que se originó por la supuesta denuncia de chuponeo que hizo el ex mandatario Alan García hace unos días, el presidente de la República Martín Vizcarra rechazó tajantemente que su gobierno ejecute prácticas fuera de la ley.

"Este gobierno toma decisiones y actúa siempre con la ley y la Constitución en la mano. No vamos a usar ninguna práctica vedada para lograr nuestros objetivos. Así que descartado en absoluto (supuesto chuponeo)", dijo el mandatario en diálogo con la prensa.

Respecto a las declaraciones del premier César Villanueva sobre un "divorcio" con los partidos políticos, el mandatario aseguró que se trata de discrepancias con las fuerzas políticas que alimentan la democracia.

"Este Gabinete pretende lograr cambios para el desarrollo y coordinamos con el Congreso a veces son exitosas, a veces no. Por ejemplo en lo referente a la ley que han aprobado recientemente (Financiamiento ilegal de partidos) no estamos de acuerdo y podemos discreparlo. En ese tipo (de posturas) no hay una relación adecuada", agregó.

La ciudadanía participó hoy del Referéndum 2018 y sus resultados fueron apabullantes. Un 80% marcó 'SÍ' en las primeras tres reformas y 'No' en la bicameralidad.