Quiere regresar. El expresidente Martín Vizcarra, quien ha sido inhabilitado por 10 años en la función pública, no descarta postular a la Presidencia y ser candidato para ser el nuevo inquilino de Palacio de Gobierno. Además, criticó el trabajo de los actuales congresistas y lamentó no recibir su sueldo como parlamentario.

“Tengo la voluntad de seguir sirviendo a mi país; no solo es un deseo, sino yo siento que es una obligación moral para con mi patria servir al país. Si tengo que postular a la Presidencia y si el pueblo elige la opción de Martín Vizcarra, lo voy a hacer, el pueblo es quien va a elegir”, dijo en entrevista con Exitosa.

El exmandatario volvió a referirse a la vacancia en su contra y por la cual tuvo que dejar el cargo. Vizcarra aseguró que un sector político lo vacó porque no aceptaban que sea una opción dentro del Congreso y dijo que eso se vio reflejado cuando postuló al Parlamento y recibió una curul por mayoría de votos.

En esa línea, Vizcarra dijo que “debería estar recibiendo mi sueldo de congresista, pero no lo recibo” Además, indicó que no recibe el sueldo vitalicio como expresidente. “Se supone que los presidentes les corresponde una pensión vitalicia, que es equivalente al sueldo de un congresista”, explicó.

Vizcarra resaltó que el exmandatario Francisco Sagasti sí pidió su sueldo vitalicio, a pesar de haber ocupado el cargo por menos de un año. “Ha pedido la pensión vitalicia también, Manuel Merino que estuvo seis días en el cargo. Yo he estado dos años y ochos meses en el cargo y no lo he pedido. No lo hago porque me siento en la capacidad de ganarme mi sustento y la de mi familia con mi trabajo”, puntualizó.

