Martín Vizcarra se pone a disposición de la Fiscalía de Moquegua

El pasado 24 de mayo, el presidente Martín Vizcarra y su abogado Álvaro Rubianes, enviaron un oficio al fiscal Walker Ríos Calisaya, titular del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua, para ponerse a su disposición por la investigación que realiza a la gestión del jefe de Estado como gobernador de Moquegua (2011-2014).

"Quiero ponerme a su disposición para que usted realice las investigaciones que considere pertinentes y estoy dispuesto a presentarme a su despacho cuantas veces fuera necesario, a fin de demostrar una vez más mi correcta participación en la función pública", señala el documento al que accedió Perú21.

Documento enviado al fiscal Walker Ríos. (Perú21) Documento enviado al fiscal Walker Ríos. (Perú21) Perú21

El fiscal Ríos investiga a exfuncionarios de la gestión de Vizcarra por el presunto delito de negociación incompable en un servicio de supervisión de la represa de Chirimayuni. La pesquisa implica también al presidente, pero debido a su inmunidad presidencial, el fiscal dispuso que su proceso continúe cuando termine su mandato en 2021.

Ayer, desde Yungay (Áncash), a donde llegó para rendir homenaje a las víctimas del terremoto de 1970 y encabezar el simulacro de sismo nacional, Martín Vizcarra se refirió a esta investigación fiscal y al documento que envió a Walker Ríos.

"Cuando yo he sido gobernador regional de Moquegua, he tenido varios proceso de investigación. Todos han sido archivados, después de la investigación. Hay uno que recientemente, el mes pasado, un fiscal ha dicho reabrase y por ahí han dicho que no se puede reabrir porque es presidente. Yo he mandado un documento al fiscal para decirle que no considere que yo soy el presidente y haga la investigación. No espere hasta el 2021, hágala ahora. Y si usted necesita mi manifestación, convóqueme y yo iré respetuosamente como un ciudadano para hacer cualquier descargo porque si yo digo que hay que enfrentar los problemas, que hay que acatar a las instituciones, tengo que dar el ejemplo. No me voy a escudar en mi posición de presidente para decir después del 2021", manifestó el jefe de Estado.

En el oficio enviado a Ríos, Vizcarra asegura que el 26 de marzo de 2018 la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua, "luego de un profundo análisis de pruebas y elementos de convicción", requirió el sobreseimiento de la causa por negociación incompatible y que se ordene el archivo definitivo de la pesquisa.

"(He asistido) a cuanta citación y/o diligencia se me ha requerido, para así, una a una, aclarar las dudas y demostrar mi absoluto apego a la ley durante mi gestión, razón por la cual se archivaron las investigaciones correspondientes", indica Vizcarra.