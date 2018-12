Martín Vizcarra pide dejar "malas prácticas" que contribuyen al cambio climático

El presidente de la República, Martín Vizcarra , destacó la importancia de generar iniciativas que permitan afrontar de mejor manera los efectos del cambio climático, los cuales ya están sintiéndose en el Perú y en el resto del mundo.

"El cambio climático es una realidad que todos los rincones más alejados de Perú y el mundo están experimentando. Está afectando el normal desenvolvimiento de las actividades del ser humano. hemos visto cómo hace que los fenómenos de El Niño sean cada vez más recurrentes en tiempos más cortos. Hemos visto que cambia corrientes marítimas y las especies", indicó el presidente.

Ante esta realidad, Martín Vizcarra exhortó a la ciudadanía a que tome conciencia sobre el cambio climático.

"Todos tenemos que ser conscientes del cambio climático. No podemos evitarlo y hay que trabajar para que no continúe en función de las malas prácticas del ser humano", exhortó.

Mientras tanto, el jefe de Estado señaló que hay que estar preparados para afrontar los efectos del cambio climático de una manera adecuada, por lo que destacó la creación de un Laboratorio de Investigación en Cambio Climático para la agricultura.

"No es que el cambio climático de por sí sea malo. Lo que es malo es que no seamos conscientes de ello y no nos preparemos porque, en muchos casos, nos da la posibilidad de tener nuevos productos que pueden mejorar nuestra alimentación y nuestra productividad", manifestó.

Martín Vizcarra destacó que la agricultura es la actividad que sustenta a más de la cuarta parte de todos los peruanos. "La población económicamente activa que depende de la agricultura es la más alta en porcentaje que cualquier otra actividad; no podemos descuidarla", indicó.

Por eso, saludó al Ministerio de Agricultura y al Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) por implementar este nuevo local que permitirá investigar y desarrollar tecnologías a favor de que este sector afronte de mejor manera el cambio climático.