El expresidente Martín Vizcarra ha solicitado al Poder Judicial autorización para que pueda cumplir con las restricciones de la comparecencia que está acatando ya no en Lima, sino en Moquegua, al asegurar que allá puede desempeñar su profesión como ingeniero y que en la capital está restringido profesionalmente por la inhabilitación en su contra.

El exmandatario solicitó que se le autorice vivir en su región de origen cinco meses después que se dictara la comparecencia con restricciones en su contra como parte de la investigación en su contra por el presunto delito de colusión agravada, asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo impropio por supuestos pagos ilícitos cuando fue gobernador regional de Moquegua.

“No es que yo diga que me quiero ir a Trujillo o a Iquitos. No. Me voy donde he hecho mi primaria, mi secundaria y donde he trabajado por 30 años. La fiscalía dice que es ingeniero y puede trabajar acá (en Lima). ¿Dónde? Estoy vetado en toda la administración pública. No puedo trabajar en un municipio, en el Congreso, en ningún ministerio porque tengo una inhabilitación”, dijo en la audiencia.

El exjefe de Estado, en esa línea, dijo que no debería estar buscando trabajo en una empresa privada cuando tiene la posibilidad de ejercer labores por las inversiones que tiene en Moquegua debido a su labor profesional.

“Pido flexibilización para un cambio de domicilio que, si usted autoriza, lo hacemos y desde ahí seguiremos cumpliendo todo estrictamente”, aseguró.

En contraparte, el fiscal Alexander Taboada, en representación del equipo especial Lava Jato, recordó que el motivo por el cual se descartó el pedido de prisión preventiva que hizo Germán Juárez Atoche en marzo de este año fue porque Martín Vizcarra aseguró que no tenía intención de cambiar de domicilio.

“Generó convicción diciendo que su domicilio habitual era en la Av. Dos de Mayo, en San Isidro, Lima. Nunca mencionó que dicho domicilio era transitorio ni la posibilidad de volver a Moquegua en caso no ejerciera labores congresales. Es más, indicó que seguiría realizando sus acciones privadas sin necesidad de vivir en otro lado. Se comprometió a no cambiar de domicilio y ahora lo hace”, advirtió.

La jueza de investigación preparatoria, María de los Ángeles Álvarez, señaló que se pronunciará en el plazo de ley sobre este planteamiento.





Investigación contra Martín Vizcarra

En marzo de este año, el Poder Judicial declaró infundado el pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva y estableció que cumpla un régimen de comparecencia con restricciones que incluye la prohibición de compartir información en medios de comunicación sobre la investigación y el proceso penal.

El fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato, imputa a Martín Vizcarra los presuntos delitos de colusión agravada, asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo impropio.

Martín Vizcarra es investigado por los presuntos sobornos -de S/2′300.000- de las constructoras Obras de Ingeniería S.A. (Obrainsa) e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) para la licitación del Hospital Regional de Moquegua (S/1′300.000) y del proyecto Lomas de Ilo (S/1′000.000), respectivamente, cuando fue gobernador de esa región (2011-2014).

