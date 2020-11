El presidente Martín Vizcarra envió hoy una carta a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, pidiéndole que aclare qué fiscal lo investigará por los presuntos sobornos que habría recibido de empresas del Club de la Construcción cuando era gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

Vizcarra había anunciado la semana pasada que solicitaría esa aclaración a Ávalos, pese a que es el fiscal Germán Juárez el único que le ha abierto proceso y quien incluso lo citó a declarar para mañana 3 de noviembre.

El jefe de Estado se excusa al señalar que el fiscal anticorrupción Elmer Chirre abrió una indagación similar a la de Juárez, quien es integrante del equipo especial Lava Jato. No obstante, Chirre inició un proceso contra los que resulten responsables del pago de coimas.

“(...) esta situación podría poner en riesgo el adecuado ejercicio de los derechos y garantías que me confiere la Carta Magna, entre ellos el debido proceso, la defensa y el derecho a no ser investigado dos veces por los mismos hechos. Por otro lado, este conflicto de competencias podría derivar en que no pueda ejercer de manera adecuada y óptima mi derecho de defensa al no tener certeza de quién es el fiscal competente para realiza la investigación”, argumentó el mandatario.

Cinco aspirantes a colaboradores eficaces manifestaron al fiscal Juárez que Vizcarra recibió millonarias coimas de empresas como Obrainsa e ICCGSA a cambio de adjudicarse las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

Por el primer proyecto, el mandatario habría recibido S/1 millón ilícitos; y por el segundo el monto habría ascendido a S/1 millón 300 mil. Esas versiones fueron negadas por el presidente.

“Solicito muy respetuosamente a su despacho se sirva definir cuál será la Fiscalía especializada que, como titular de la acción penal, estará a cargo de las investigaciones por los presuntos actos de corrupción”, se lee en la misiva suscrita por el mismo Vizcarra Cornejo.