El expresidente Martín Vizcarra cuestionó hoy el pedido de prisión preventiva formulado por el fiscal Germán Juárez y aseguró que lo que se busca es frustrar su candidatura al Congreso con Somos Perú.

Al final de la diligencia, la jueza María Álvarez permitió al exmandatario defenderse personalmente de las imputaciones que apuntan a una posible recepción de coimas de 2 millones 300 mil dólares cuando era gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

“Expreso mi total indignación y rechazo a todo lo expuesto por el fiscal, no encuentro un motivo para privarme de mi derecho a la libertad (...) ese pedido carece de todo sustento y está motivado por cuestiones políticas, quieren llevarme a prisión a tres semanas de las elecciones generales”, alegó.

Vizcarra, además, dijo que es víctima de una “persecución política” y señaló al fiscal de haber coordinado la declaración de un colaborador eficaz.

“Según investigaciones periodísticas, el mismo fiscal condicionó y pactó la declaración del colaborador eficaz en mi contra a cambio de levantarle la prisión preventiva”, sostuvo.

Calificó de “abusiva” la solicitud de cárcel en su contra y garantizó que no obstruirá las investigaciones.

“El fiscal Juárez formuló impedimento de salida y yo me allané, ya he dicho que no voy a huir del país, ni voy a internarme en un clínica porque sé que no he cometido delito alguno”, expresó.

El equipo especial Lava Jato imputa al exjefe de Estado haber exigido y recibido millonarias coimas a las empresas Obrainsa e ICCGSA a cambio de concederles las obra de irrigación Lomas de Ilo y la construcción del hospital de la región, respectivamente.

La jueza Álvarez anunciará esta tarde si acoge el requerimiento fiscal de 18 meses de prisión preventiva para Martín Vizcarra.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Luis Chumacero candidato al Congreso por Somos Perú en Piura