El fiscal superior Omar Tello insistió hoy en que la Fiscalía Anticorrupción que está bajo su tutela es la que tiene competencia para investigar los presuntos sobornos que habría recibido el mandatario Martín Vizcarra cuando fue gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

Tello indicó que la disposición de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, “es clara” y habilita al fiscal anticorrupción Elmer Chirre a indagar el millón de soles que habría abonado la empresa Obrainsa al jefe de Estado a cambio de ganar la licitación de la obra Lomas de Ilo en Moquegua.

“Nosotros somos los competentes para investigar, eso fue lo que estableció la fiscal de la Nación, en todo caso, para evitar un conflicto la misma fiscal debe aclarar”, declaró a Perú21.

Más temprano, el líder del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, aseguró que su área era la encargada de realizar las pesquisas. En ese sentido explicó que el fiscal Germán Juárez abrió investigación antes de que Ávalos se pronunciara.

“La investigación de Chirre es contra los que resulten responsables, pero solo es el fiscal Juárez el que investiga a Martín Vizcarra”, manifestó Vela a RPP.

Fue un aspirante a colaborador eficaz, precisamente, el que reveló a Juárez las coimas que habrían sido entregadas a Vizcarra, una versión que el presidente de la República rechaza.

Al ser evidente el conflicto, el fiscal Tello señaló a este diario que “dos fiscales no pueden investigar un mismo hecho”.

“Recogeremos declaraciones de todos los que participaron, hemos pedido información a entidades públicas y privadas, no por el hecho de que no quieran colaborar no significa que el caso se cerrará, no estaremos a la voluntad de los colaboradores”, sostuvo.

El coordinador de la Fiscalía Anticorrupción también dijo que Chirre proyecta interrogar a Vizcarra, aunque no precisó si lo haría mientras es gobernante.

