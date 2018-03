En la historia del Perú, el 23 de marzo de 2018 estará marcado como el día en que un ex gobernador regional, destacado en la embajada de Perú en Canadá, arribó de un avión al país como vicepresidente, obligado por la coyuntura, para asumir la Presidencia de la República, solo un día después de su cumpleaños número 55.

Martín Vizcarra Cornejo , en su primer mensaje a la Nación, desde el hemiciclo del Palacio Legislativo, aseguró que “llegó el momento de decir: ¡basta!”. Mencionó que “los graves acontecimientos que se han conocido en los últimos tiempos ameritan que se esclarezcan responsabilidades y que cualquier tipo de irregularidad cometida sea penada como corresponde. La justicia deberá actuar con independencia, responsabilidad y celeridad”.

Vizcarra asume la máxima magistratura tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, quien se vio involucrado en la presunta compra de votos a congresistas, por intermedio de legisladores del bloque de Kenji Fujimori, para evitar un resultado adverso en el pedido de vacancia que tenía encima.

“Lo que ha sucedido debe marcar el punto final de una política de odio y confrontación, que no ha hecho otra cosa que perjudicar al país. (…) Tenemos la obligación de dar respuestas a las muchas necesidades, demandas y aspiraciones de cada uno de los peruanos, y no enredarnos en peleas encarnizadas que terminan haciendo un enorme daño al Perú”, manifestó ante la representación nacional.

El mandatario dijo que “este punto final es el punto de partida de una nueva etapa de refundación institucional del país en la que la democracia y el respeto por el prójimo sean banderas, dejando de lado los intereses y apetitos personales y priorizando el bienestar de todos”. En esa línea hizo un llamado a la unión de todos.

En el cierre de su discurso, hizo énfasis en señalar que el Perú está primero. “Estoy dispuesto a asumir la responsabilidad que marca nuestra Constitución nacional”, indicó.

“El Perú primero”, repitió una, dos, tres veces más. Días antes de difundirse los ‘kenjivideos’, voces del oficialismo emplazaron a Vizcarra a renunciar a la vicepresidencia en caso PPK sea vacado.

El gobernante propuso un “pacto social” para luchar contra la corrupción e impulsar “el desarrollo equitativo, democrático e integrador”.

Minutos después de jurar al cargo, Vizcarra, quien vivió y creció en Moquegua, ofreció una entrevista a Radio Americana, de aquella región.

“Le debo muchísimo a mi tierra. Me voy a dar íntegro. Son un poco más de tres años de esta gestión a nivel nacional en los que no voy a escatimar ningún esfuerzo por trabajar en bien del país. Errores podrán haber, como todo acto humano, pero los enmendaremos. Escucharemos consejos, recibiremos aportes, porque esto se trata del Perú, de todos los peruanos”, manifestó.

El flamante jefe de Estado informó que su gestión se va a caracterizar por viajar todas las semanas a “los sitios más alejados” del Perú.

“Mi ejercicio del cargo va a ser de mucho viaje, mucha presencia. No va a haber semana donde no esté visitando algún lugar de la costa, sierra y selva del Perú. Todas las semanas estaré en los sitios más alejados. El trabajo es arduo, pero no me achico”, concluyó.

Pasadas las 4:00 p.m., abandonó el restaurante del Club La Unión, en la Plaza de Armas, y actualizó su foto la perfil de su cuenta oficial de Twitter por una imagen en la que saluda con la banda presidencial.

¿Y la sonrisa? A Aráoz se le observó incómoda en la ceremonia de juramentación de Vizcarra. (CésarCampos/Perú21) ¿Y la sonrisa? A Aráoz se le observó incómoda en la ceremonia de juramentación de Vizcarra. (CésarCampos/Perú21)

NUEVO GABINETE

El presidente Vizcarra anunció que el primer gabinete ministerial de su administración “será completamente nuevo”; es decir, no se mantendrá ninguno de los ministros que acompañaron a Kuczynski hasta el día de su renuncia.

“En unos días, cuando esté constituido el nuevo gabinete, que será completamente nuevo, el o la presidenta del Consejo de Ministros dará el detalle de las políticas de Estado que emprenderemos”, expresó.

La noticia no parecía haber agradado a Mercedes Aráoz, la vicepresidenta de la República que dirigía la PCM. Desde las galerías del Congreso, donde estaba apostada la prensa, se observó que fue la única que no aplaudió cuando Vizcarra anunció esta medida.

Cuando el ungido presidente se retiraba del hemiciclo, luego de su mensaje a la Nación, lo saludó sin mayor agrado. Terminado el acto, Aráoz tuiteó agradeciendo a los ministros y funcionarios que la acompañaron, pero no dijo ni una sola palabra respecto a la gestión de Vizcarra.

“Quiero agradecer a los ministros, funcionarios y a todos los trabajadores que me acompañaron en los seis meses de mi gestión en la PCM. A pesar de todas las dificultades, ustedes pusieron el alma para servir a los peruanos. Seguiremos trabajando por nuestro querido Perú. Siempre”, escribió en la red social.