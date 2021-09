El expresidente Martín Vizcarra aseguró este lunes que el Gobierno de Pedro Castillo tiene “dos cabezas”, puesto que parece estar a cargo del actual jefe del Estado y del sentenciado secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

En diálogo con TV Perú Noticias, el exmandatario consideró que si el Poder Ejecutivo continúa así “no va a ir a ningún sitio”, puesto que Cerrón “le enmienda la plana” al presidente Pedro Castillo y afecta su liderazgo.

“Tiene que haber un liderazgo que, finalmente, lidere en los ministros, los directores y demás profesionales, pero tiene que haber una cabeza. No va a ir a ningún sitio un Gobierno de dos cabezas y tenemos nosotros un Gobierno bicéfalo que tiene dos cabezas. Tenemos al presidente del Perú [Pedro Castillo] y al secretario general del partido de Gobierno [Vladimir Cerrón]. ”, sostuvo.

“Está bien si [Vladimir Cerrón] quisiera apoyar, que lo haga directamente, pero sujeto al liderazgo y la jerarquía del presidente de la República. Vemos a un secretario general que muchas veces, vía Twitter, le enmienda la plana al presidente”, señaló.

En esa línea, Vizcarra lamentó que desde la bancada oficialista se haya calificado de “ministro invitado” al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, por considerar que Vladimir Cerrón es una “influencia negativa” en el Gobierno de Pedro Castillo.

“Hoy he visto un comunicado de la bancada llamando al ministro de Justicia, ministro invitado. No entiendo, los invitados son en el proceso electoral y la campaña ya terminó, es un Gobierno de todos los peruanos, no hay ministros invitados, porque son ministros de Estado”, manifestó.

