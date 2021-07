El expresidente Martín Vizcarra afirmó este jueves que no será parte “ni directa ni indirectamente” del gobierno del presidente electo Pedro Castillo. En un pronunciamiento a través de las redes sociales, indicó que se mantendrá al margen de la nueva gestión que asumirá para el periodo 2021-2026.

“Deseo que le vaya de lo mejor, pero le digo a él y lo digo públicamente, yo no seré parte ni directa ni indirectamente del gobierno del presidente Pedro Castillo, me mantendré absolutamente al margen y lo digo porque quizá algunas personas se dejan convencer por las noticias falsas”, aseveró.

“Yo no tengo nada que ver ni en la candidatura ni en el próximo gobierno y lo digo claramente, como siempre digo las cosas. Me voy a mantener completamente al margen. El mejor y el mayor de los éxitos, pero yo estaré mirando y aportando como todo ciudadano con mi trabajo diario, permanente, a que el país mejore, pero no como parte integrante del nuevo gobierno”, agregó.

Vizcarra aseguró que no se ha reunido en ningún momento de la campaña electoral con ningún integrante del equipo de Pedro Castillo y señaló que mantendrá esa postura en la nueva gestión.

“He visto una cantidad de noticias falsas: que me había reunido con el candidato Pedro Castillo, que soy íntimo amigo de Vladimir Cerrón y tenemos reuniones, que me he reunido en la casa de la candidata a la vicepresidencia, la señora Dina Boluarte”, precisó.

“Mentira, nunca me he reunido con ningún integrante del equipo del candidato Pedro Castillo en la segunda vuelta, nunca, con nadie, ni con el equipo de la plancha presidencial ni el equipo del partido que lo presentaba y esa misma posición la voy a continuar manteniendo ahora en el inicio del gobierno”, enfatizó.

