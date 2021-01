Vizcarra: “No puede ser que en el Congreso estén pensando en cambiar la Mesa Directiva en estas condiciones”

El expresidente Martín Vizcarra cuestionó este viernes que algunas bancadas del Parlamento estén considerando la posibilidad de censurar a la Mesa Directiva del Congreso con lo que se tendría que reemplazar al presidente Francisco Sagasti, a pesar de la crisis sanitaria que vive el país debido a la segunda ola de contagios del COVID-19.

El exmandatario consideró que el Legislativo no ha aprendido la lección y les exigió tener “un mínimo de responsabilidad con el país”.

“No puede ser que en el Congreso estén pensando en cambiar la Mesa Directiva en estas condiciones. El Congreso, igual como antes del 9 de noviembre, así calladitos, con discusiones a puerta cerrada, están discutiendo el cambio de la Mesa Directiva. [...] Quieren orondamente elegir una nueva Junta Directiva y han dicho hasta quien podría ser de qué partido y hay varios partidos que están de acuerdo”, sostuvo en un video difundido en sus redes sociales.

“Entonces, ¿qué pasa cuando elijan a un nuevo presidente del Congreso? Ese nuevo presidente tiene que asumir la Presidencia de la República y, en consecuencia, Sagasti tendría que dejar el cargo. ¿Nos podemos dar el lujo de ese tamaño en esta situación? ¿Pueden ser tan irresponsables de generar una crisis política nuevamente los congresistas? ¿No aprenden la lección? Solo el hecho de discutirlo me parece una tremenda irresponsabilidad”, señaló.

En esa línea, el actual candidato al Parlamento con Somos Perú instó a los líderes de los partidos representados en el Congreso a que den su opinión respecto a la intención de censurar a la Mesa Directiva del Parlamento en el actual contexto. Además, recordó que “algunos dicen algo que luego no cumplen” en referencia al líder de Alianza para el Progreso, César Acuña.

“Les pediría a los líderes de los partidos representados en el Congreso que den su palabra y su opinión al respecto. Hay líderes que no son de fiar, pero igual esperamos que nos digan qué opinan, que dicen los líderes de Acción Popular, [...] porque no tiene un líder, tienen varios líderes como Manuel Merino que, no lo olvidemos, es representante de Acción Popular”, manifestó.

Vizcarra: “No puede ser que en el Congreso estén pensando en cambiar la Mesa Directiva en estas condiciones”

Este miércoles, el vocero de la bancada Podemos Perú, Arón Espinoza, confirmó que que en la primera semana de febrero su bancada presentará una moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso, actualmente presidida de manera interina por Mirtha Vásquez (Frente Amplio) debido a que el titular del Legislativo elegido por los parlamentarios, Francisco Sagasti, ocupa la Presidencia de la República por sucesión constitucional desde el pasado 16 de noviembre.

“[¿Van a presentar una censura contra la Mesa Directiva?] Por supuesto. Ya lo dijo la congresista Cecilia García. Yo estoy manifestándolo y ahora como vocero de Podemos Perú, estamos analizando al reinicio de las labores congresales que es la primera semana de febrero, vamos a presentar con argumentos sólidos una moción de censura”, indicó en declaraciones a Exitosa.

