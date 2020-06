El presidente Martín Vizcarra descartó hoy que haya intervenido o mediado en los nueve contratos que suscribieron el Ministerio de Cultura y el compositor Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing.

En conferencia desde Palacio de Gobierno, el mandatario informó que conoció a Cisneros en la campaña de 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski postulaba a la Presidencia de la República por el partido Peruanos por el Kambio.

“Se ha tratado de manera burda de mostrar que mi relación (con Cisneros) es mucha más antigua, apoyamos las investigaciones y esta no será la excepción, vamos a dar todo el apoyo para que llegue a clarificar los hechos”, sostuvo.

Vizcarra también señaló de manera enfática: “no tengo ninguna relación con él, no he recomendado a él ni a niguna persona a un cargo público; estoy completamente convencido de que participar en campaña no te da un cargo público, te lo ganas con conocimiento”.

Asimismo, comunicó que hoy se le envió a la fiscal Janny Sánchez la información que requiriró, y que incluye los videos de las cámaras de seguridad de la Casa de Pizarro para constatar las visitas del artista.

Los contratos entre Swing y el sector Cultura ascendieron a S/175,400, incluso durante la pandemia se acordó el pago de S/30 mil al cantante por charlas motivacionales. Aunque tras el escándalo esas actividades se suspendieron.

Por este caso, la fiscal Sánchez comprendió a 14 funcionarios del Ministerio de Cultura como investigados y les imputa el delito de colusión y negociación incompatible.

